“Aveva una dipendenza”: CATASTROFE TOTTI, infangati anni di carriera | A Trigoria hanno coperto tutto

Una clamorosa indiscrezione coinvolge Francesco Totti, tornando indietro agli anni della militanza con la Roma.

Il suo addio al calcio ha segnato un vero e proprio spartiacque nella storia sportiva italiana. Era il 28 maggio del 2017 ed uno stadio Olimpico gremito salutava in lacrime Francesco Totti. Il commiato della Curva Sud, il settore più accesso dello stadio capitolino, recitava: “Totti è la Roma”.

Sono passati quasi otto anni da quel pomeriggio e le immagini della commozione del numero 10 giallorosso hanno fatto il giro del mondo. Dopo una breve parentesi in società, all’epoca guidata da James Pallotta, oggi l’ex capitano si è reinventato imprenditore, oltre che uomo immagine.

Di recente un suo viaggio di lavoro in Russia ha acceso diverse polemiche dalle nostre latitudini, considerata la tensione geopolitica che coinvolge il mondo europeo e lo stato transcontinentale. In Italia il suo nome è tornato alla ribalta in precedenza anche per le vicende di cronaca rosa che lo hanno portato a separarsi dalla showgirl Ilary Blasi.

Proprio sul tema della cronaca rosa, emerge uno scenario clamoroso che coinvolge l’ex fantasista giallorosso ai tempi della sua lunga militanza nella Roma.

Totti smascherato, emerge la dipendenza

Francesco Totti ha giocato per 25 stagioni con la maglia romanista, la sua carriera rappresenta alla perfezione uno degli ultimi esempi di Bandiera nell’epoca del calcio moderno.

Tornando indietro negli anni, all’epoca della sua militanza in giallorosso, emerge un retroscena sconvolgente dalle parti di Trigoria. A svelarlo è stato Fabrizio Corona, nel suo podcast Falsissimo.

Corona demolisce Totti, il retroscena piccante

Il noto volto televisivo ed ex paparazzo ha parlato senza freni della situazione che avrebbe convolto Francesco Totti all’epoca della militanza nella Roma. Secondo Fabrizio Corona, che ha parlato ai microfoni del suo podcast, l’ex capitano giallorosso ”Aveva una dipendenza sessuale”, nascosta dalla società capitolina.

Corona parla anche di appostamenti, non andati però in porto, per testimoniare il flusso di ragazze che raggiugevano il numero 10 nel centro sportivo di Trigoria. Secondo l’ex paparazzo il capitano romanista aveva un appartamento tutto suo negli ambienti di Trigoria, che utilizzava per tanti incontri sessuali. Uno scenario che tenta di gettare fango su un atleta che ha scritto pagine importanti sia con la maglia della propria città che con quella della Nazionale.