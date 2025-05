Vogliamo una risposta in 7 giorni: Tudor contatto da un’altra big | Il croato mette fretta alla Juve

Il tecnico croato ha ricevuto una grande offerta, e ora vuole sapere quanto prima quale sarà la decisione della Juve sul suo futuro.

Per provare a risollevare una stagione disastrosa, nelle scorse settimane la Juventus ha deciso di chiamare sulla panchina Igor Tudor dopo aver esonerato Thiago Motta. Per lui si è trattato di un ritorno a casa, visto che già in passato si è seduto sulla panchina bianconera (come assistente di Andrea Pirlo), e allo stesso modo ha giocato per diversi anni nella Vecchia Signora.

Detto ciò il suo ritorno sotto la Mole sembrava dover essere una parentesi breve, come semplice traghettatore. E invece la società può rinnovargli il contratto, soprattutto qualora ottenesse la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e facesse bene al Mondiale per Club.

Le prossime settimane saranno dunque di grande attesa sia per il mondo juventino che per lo stesso allenatore. Quest’ultimo però negli ultimi giorni ha mostrato di avere fretta nel voler comprendere il proprio destino. A quanto pare infatti un altro club di Serie A di alto livello gli avrebbe fatto una proposta importante per il futuro. Vediamo di quale si tratta.

Non solo la Juve nel futuro di Tudor

Anche prima del suo approdo alla Juventus, il tecnico croato è stato un profilo seguito da diverse squadre, anche importanti, di Serie A e non solo. E’ ovvio che l’aver gestito uno spogliatoio pesante come quello bianconero, anche se per pochi mesi, fa certamente curriculum al mister.

Di conseguenza in estate su di lui, qualora la Vecchia Signora decidesse di cambiare ancora guida tecnica, sembra esserci un altro club importante del nostro campionato, che però vorrebbe sapere subito se può contare su di lui oppure no.

Tutto nelle mani bianconere

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Atalanta, qualora dovesse salutare Gian Piero Gasperini, potrebbe puntare proprio su Tudor. Un uomo forte, in grado di gestire situazioni difficili, e con il pugno di ferro.

Una destinazione che senza dubbio piacerebbe al tecnico croato, il quale però vuole aspettare a tutti i costi la decisione della Juventus. Il tempo però per lui non è infinito, e la Dea, qualora non avesse una risposta a breve, potrebbe virare su altri nomi.