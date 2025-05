TREMA L’INTER: Inzaghi e Calhanoglu squalificati anche in Champions | Intervento diretto della UEFA

Piove sul bagnato in casa Inter dopo le squalifiche arrivate nei confronti di Inzaghi e Calhanoglu. Interviene anche l’UEFA.

Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi sono stati squalificati per una giornata di Serie A per il caso curve. I due protagonisti dell’Inter hanno deciso di patteggiare la squalifica con la FIGC, evitando così il processo sportivo. L’inchiesta è nata intorno ai rapporti tra i due e la Curva Nord interista.

La procura federale ha deciso di infliggere una giornata di squalifica al centrocampista turco ed al tecnico nerazzurro, che non saranno presenti nel prossimo turno di campionato. I due salteranno Inter-Verona, gara in programma allo stadio Meazza sabato sera.

La sfida interna contro la squadra scaligera è di fondamentale importanza nella corsa scudetto, a quattro giornate dal termine della Serie A. L’Inter è reduce da due sconfitte consecutive, che l’hanno fatta scivolare al secondo posto, alle spalle del Napoli.

La squadra guidata da Antonio Conte ha ora tre punti di vantaggio sulla compagine nerazzurra, che non può permettersi dunque nuovi passi falsi. L’Inter ha lanciato segnali incoraggianti nella sfida europea contro il Barcellona, valida per l’andata delle semifinali di Champions League.

Calhanoglu e Inzaghi squalificati dalla UEFA

Proprio in casa del Barcellona l’Inter è riuscita a rialzare la testa dopo le ultime tre sconfitte consecutive, due in campionato ed una in Coppa Italia. Ma la squadra milanese ha anche perso per infortunio in Spagna il capitano Lautaro Martinez.

Sia il centravanti che Calhanoglu ed Inzaghi non saranno a disposizione per il prossimo turno interno di campionato, oltre al difensore Pavard, out per infortunio.

Squalifica in Champions, il punto sulla UEFA

Un Inter piena di assenze si prepara ad ospitare il Verona nell’anticipo del sabato sera, mentre martedì prossimo ci sarà l’attesa sfida di ritorno contro il Barcellona. Si riparte dal pirotecnico 3-3 maturato in casa dei catalani, ed in queste ore si accende uno scenario che fa tremare il mondo interista.

Dopo la squalifica arrivata in campionato si sono accesi rumors intorno ad un possibile intervento diretto della UEFA. Se la squalifica dovesse arrivare anche in Europa sarebbe una vera e propria tegola per la squadra nerazzurra.