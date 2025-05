Norris-McLaren, l’amore è finito: addio a fine campionato | Pronta una nuova monoposto

Il rapporto tra Lando Norris e i vertici della McLaren sembra attraversare un periodo di profonda crisi. Si vocifera di un clamoroso addio

Alla vigilia del mondiale di Formula Uno la stragrande maggioranza di addetti ai lavori e osservatori aveva indicato nella McLaren la scuderia da battere e in Lando Norris il principale favorito alla conquista del titolo iridato.

La prima previsione è stata finora ampiamente rispettata, visto che le monoposto del team di Woking hanno vinto quattro Gran Premi sui cinque disputati. La seconda però è stata smentita dai fatti e dai risultati.

A tagliare per primo il traguardo in tre delle quattro gare andate in archivio non è stato Norris, bensì il suo combattivo e ambizioso compagno di squadra. La sorpresa della stagione è infatti Oscar Piastri, che in questo momento è in testa alla classifica.

Il 24enne australiano guida con 99 punti, dieci in più del suo compagno di squadra e dodici più di un Max Verstappen che nonostante la palese superiorità della McLaren nei confronti della sua Red Bull non ha alcuna intenzione di arrendersi.

McLaren, rabbia Norris: cosa sta succedendo

Questo inizio di stagione ha in gran parte spiazzato Norris, che non si aspettava forse di avere in casa il principale avversario nella corsa al titolo mondiale. Tra l’altro è Piastri ad aver trovato subito un feeling particolare con la nuova monoposto, la MCL-39.

Una sensazione ampiamente confermata da Norris nel corso di un’intervista concessa a The-Race: “Le cose semplicemente non mi vengono naturalmente, quando devi pensare in un modo leggermente diverso può costarti due, tre, quattro centesimi, che possono fare la differenza tra la pole e il terzo posto“.

McLaren, così proprio non va: Norris dice addio

Il disagio evidente manifestato da Norris potrebbe, secondo alcuni operatori dell’informazione, indurlo a cambiare aria al termine di questa stagione. E non è un caso che da qualche settimana si vociferi di un suo possibile passaggio alla Red Bull.

Il pilota inglese andrebbe a formare una super coppia con Max Verstappen, da tempo alla ricerca di un compagno di squadra in grado di portare punti preziosi alla causa della scuderia di Milton Keynes. Uno scenario tutt’altro che irrealizzabile, anche se ad oggi non esiste traccia di alcuna trattativa. Nelle prossime settimane qualcosa però potrebbe muoversi in tal senso.