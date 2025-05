CATACLISMA JUVE: lite furiosa tra due calciatori | Uno dei due deve andarsene

Un nuovo caso spinoso scuote l’ambiente della Juventus. Lite furiosa tra due calciatori e destino già segnato in vista dell’estate.

Non è stato un anno facile quello vissuto fin qui in casa Juventus. Dopo il turbolento addio con Massimiliano Allegri la società bianconera ha scelto di ripartire da Thiago Motta, reduce da una stagione da record con il Bologna. Dopo una partenza incoraggiante la Vecchia Signora ha iniziato a soffrire in campionato, venendo anche eliminata prematuramente in Champions League e Coppa Italia.

A farne le conseguenze è stato proprio l’ex centrocampista, esonerato dalla società bianconera a fine marzo. Al suo posto la Juve ha scelto Igor Tudor, che sta cercando di centrare l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League.

Tra i tanti passaggi a vuoto della stagione bianconera ci sono state anche molte difficoltà per gli ultimi arrivati. Cristiano Giuntoli non ha badato a spese nelle ultime sessioni di calciomercato, ma non tutti i frutti sono stati poi raccolti dalla squadra bianconera.

Gli ultimi arrivi in difesa, da Kelly a Veiga, non sembrano convincere molto e non danno garanzie dopo il lungo infortunio occorso a Bremer. Anche a centrocampo hanno faticato ad integrarsi al meglio sia Teun Koopmeiners, arrivato dall’Atalanta, ma soprattutto Douglas Luiz.

Caos Juve, addio già scritto dopo la lite

Il centrocampista brasiliano, arrivato in pompa magna dall’Aston Villa, è stato forse il flop maggiore della stagione in casa Juventus. I numeri parlano chiaro.

Solo 16 presenze in campionato e nessuna rete segnata per Douglas Luiz, che di recente è stato suo malgrado protagonista di un battibecco sui social con un tifoso bianconero.

Terremoto Douglas Luiz, addio quasi scontato

Il centrocampista brasiliano non viene schierato titolare addirittura da febbraio, quando la Juve si giocava l’accesso agli ottavi di Champions League contro il PSV. L’amore tra Douglas Luiz e l’ambiente bianconero non è riuscito a sbocciare ed ora spunta un nuovo litigio che può rivelarsi decisivo per l’addio alla Continassa dopo appena una stagione.

Secondo gli ultimi rumors intorno alla squadra bianconera il brasiliano avrebbe anche rotto con Alisha Lehmann, sua fidanzata e calciatrice della Juventus Women. Un altro indizio che allontana l’ex Aston Villa ai colori bianconeri.