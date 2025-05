Ve lo vendiamo, ma con la recompra: Endrick lascia Madrid | La Serie A accoglie un campioncino

Il giovane gioiello brasiliano è pronto ad approdare nel nostro campionato: il Real Madrid però si riserva il diritto di recompra.

Manca ormai sempre meno all’apertura della sessione di mercato estiva, e i tifosi e gli addetti ai lavori sono più carichi che mai. Le società sperano di chiudere i migliori affari possibili, per migliorare le rispettive rose e gasare la piazza in vista della nuova stagione. Anche in Serie A, sebbene c’è la consapevolezza di non poter competere economicamente con gli altri campionati, c’è grande agitazione a tal merito.

La speranza è che come al solito i nostri club riescano a chiudere delle operazioni vantaggiose per quanto riguarda le finanze, come affari in prestito o a parametro zero, ma anche dal punto di vista tecnico. E un colpo di questo tipo potrebbe riguardare una delle tante stelle del Real Madrid.

Stiamo parlando del talento brasiliano Endrick, pronto a salutare i Blancos e trasferirsi proprio nel nostro campionato. La società madrilena però, come spesso accade in queste situazioni, manterrà il controllo sul giocatore, inserendo una clausola di recompra nel contratto per richiamarlo non appena lo riterrà opportuno. Ma in quale squadra italiana potrebbe giocare il 18enne?

Endrick-Real Madrid, per ora è finita

Vista la tanta qualità presente nel reparto offensivo del Real, il classe 2006 non ha trovato tantissimo spazio nella stagione in corso. Un segnale che lascia già pensare che il ragazzo voglia andar via. A ciò poi si aggiungono altri due importanti indizi.

Uno riguarda le critiche pesanti che Carlo Ancelotti ha fatto sul suo conto, facendo praticamente capire che non è ancora pronto per giocare nei Blancos. L’altro invece è sul forte interesse che le Merengues hanno al momento per un altro giovane astro nascente del calcio mondiale, vale a dire Franco Mastantuono. In caso di acquisto dell’argentino, a fargli posto potrebbe essere proprio Endrick.

La Serie A sogna in grande

Visto quanto descritto di sopra, le possibilità che Endrick lasci il Real sono davvero tante. E alla corsa per prenderlo di sicuro si iscrive anche il nostro campionato.

In particolare squadre come il Napoli e la Roma, andrebbero volentieri ad acquistarlo, seppur consce che dovrebbero accettare una clausola di recompra inserita da Florentino Perez nel contratto.