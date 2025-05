Solari al Mondiale per Club: dopo vola in Italia | Una grande panchina lo attende

Carlo Ancelotti e il Real Madrid pronti a separarsi prima del Mondiale per Club. Solari guiderà i Blancos, poi può approdare in Italia.

Le strade tra il Real Madrid e Carlo Ancelotti sono pronte a separarsi al termine della stagione. L’addio si consumerà prima del Mondiale per Club in programma a giugno negli Stati Uniti. Il tecnico italiano lascia i Blancos con un ricco bottino messo in bacheca nelle due esperienze in Spagna.

Tre Champions League, altrettante Supercoppe europee, oltre ai vari trionfi nel campionato e nella Coppa di Spagna. L’esperienza al Real Madrid si avvia verso la conclusione nelle prossime settimane, col tecnico emiliano pronto ad una nuova avventura professionale.

L’ex allenatore di Milan e Juventus è da tempo accostato alla panchina del Brasile, ma la questione del suo futuro resta apertissima, con l’opzione Arabia Saudita sullo sfondo e non solo. Da parte sua il Real Madrid sta già pianificando le prossime mosse per il dopo Ancelotti. A partire da chi guiderà la squadra nell’appuntamento statunitense del Mondiale per Club.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla penisola iberica a prendere il posto di Ancelotti sulla panchina dei Blancos sarà Santiago Solari. L’ex centrocampista argentino è direttore dell’area professionale del Real Madrid e sembra essere lui la figura designata per la spedizione intercontinentale dei Blancos, ma occhio alle opzioni per la prossima stagione.

Solari in Italia dopo il Mondiale per Club

Il dirigente argentino sembra destinato a guidare il Real Madrid nel Mondiale per Club che avrà il via a metà giugno in diverse città degli Stati Uniti. Dopo aver terminato la carriera calcistica nel 2010, il centrocampista è entrato a far parte della dirigenza spagnola, salvo una piccola parentesi da allenatore in Messico nel 2020.

E dopo l’avventura nel Mondiale per Club non è escluso che l’argentino tenti il salto nel calcio italiano, tornando in un importante club dove ha militato da calciatore per tre stagioni.

Solari torna in Italia

L’ex centrocampista ha militato con l’Inter dal 2005 al 2008. Proprio la società nerazzurra sta lanciando la squadra B in vista della prossima stagione.

La compagine nerazzurra è pronta al debutto della squadra Under 23, che partirà dalla Serie C, sull’esempio di quanto già accade alla Juve, all’Atalanta ed anche al Milan. L’ex centrocampista argentino potrebbe essere il profilo ideale scelto dalla società guidata da Marotta.