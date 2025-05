Non solo Djokovic: altro pesante forfait per il torneo di Roma | Sinner ha la strada spianata

Il conto alla rovescia per gli Internazionali d’Italia entra nella fase più calda. Dopo Djokovic un altro protagonista può rinunciare.

Manca sempre meno al via degli Internazionali d’Italia, in programma a Roma nel Foro Italico. Il sorteggio del tabellone avverrà il 5 maggio e tanta attesa è posta al ritorno in campo di Jannik Sinner. Il tennista numero uno al mondo tornerà a disputare un torneo ufficiale davanti ad un pubblico trepidante, dopo la squalifica che lo ha colpito per il caso Clostebol.

Il tennista altoatesino è lontano dai campi da gioco da fine gennaio, quando in Australia ebbe la meglio di Alexander Zverev nella finalissima del torneo. Da metà aprile il tennista leader del ranking ATP ha potuto tornare ad allenarsi in via ufficiale ed ora il rientro sulle scene internazionali è dietro l’angolo per Sinner.

Il classe 2001 tornerà in campo a Roma ancora da numero 1 della graduatoria ATP. Sia Zverev che Alcaraz hanno sprecato diverse chance per ridurre il divario col tennista nato a San Candido, che ora dovrà dare prova di non soffrire il periodo di inattività dopo la squalifica.

In attesa di capire contro chi debutterà l’amato tennista altoatesino, ci sono importanti assenze con cui fare i conti con vista su Roma. Ha fatto rumore la decisione ufficiale di rinunciare al torneo da parte di Novak Djokovic.

Non solo Djokovic, altra assenza a Roma

Il tennista serbo ha ufficializzato la sua assenza al torneo del Foro Italico, a cui è sempre stato presente dal 2007 fino allo scorso anno. Djokovic ha preso la decisione di disertare l’appuntamento romano dopo un complicato mese di aprile.

Due partite giocate dal serbo ed altrettante sconfitte arrivate, oltretutto senza vincere neanche un set. L’ultima e dolorosa sconfitta per il numero 5 ATP è arrivata a Madrid, per mano di Matteo Arnaldi.

Ecco chi è a rischio per Roma

Anche per Matteo Berrettini c’è il concreto rischio di saltare l’appuntamento di Roma, dopo che il tennista italiano ha alzato bandiera bianca in Spagna. Berrettini si è ritirato dopo il primo set contro Draper, nei sedicesimi di finale.

Il tennista nato a Roma ha svelato di aver sofferto nuovamente di dolore all’addome, nonostante la gara fosse stata rinviata di un giorno a causa del black-out. Ora spera di recuperare in tempo per il torneo di Roma.