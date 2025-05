La Viola perde il primo round: 2-1 Betis all’andata | Giovedì prossimo al Franchi per ribaltare tutto

Finisce 2-1 per il Betis la sfida di andata delle semifinali di Conference League: al ritorno però la Fiorentina proverà a ribaltare il risultato e il discorso qualificazione.

Che la sfida fosse complicata, soprattutto in trasferta, lo si sapeva. E il risultato è frutto di quanto ha fatto vedere in campo la compagine spagnola, ma anche della forza e della determinazione della Viola, che non si è data per vinta ed è riuscita a reagire, accorciando quanto meno le distanze in vista del ritorno.

Finisce 2-1 la semifinale di Conference League giocatasi ieri sera al Benito Villamarin di Siviglia. I padroni di casa partono subito forte, e al sesto minuto vanno in vantaggio con Ezzaizouli, che quasi si era divorato il gol. La prima frazione di gioco procede spedita, con la Fiorentina che sfiora il pari con un colpo di testa di Rolando Mandragora, finito di poco al lato.

Nella ripresa la Fiorentina ci riprova, ma sono gli spagnoli a spingere sull’acceleratore, sfiorando prima il 2-0, sventato solo da un miracolo di De Gea, e trovando poi il raddoppio al 64esimo minuto con un gran gol di Antony. I gigliati però ci riprovano, e al termine di una grande azione accorciano le distanze grazie al sigillo di capitan Luca Ranieri.

Si deciderà tutto al ritorno

Il risultato di 2-1 da un buon vantaggio al Betis in vista della sfida di giovedì prossimo in programma allo stadio Artemio Franchi. Tuttavia è chiaro che tutto si deciderà nei prossimi 90 minuti.

La Fiorentina, spinta dal suo pubblico, farà di tutto per ribaltare il punteggio maturato all’andata e accedere alla finale, che sarebbe la terza di fila dopo le due conquistate negli scorsi anni, e perse rispettivamente prima con il West Ham e poi con l’Olympiacos.

Palladino spera di avere tutti a disposizione

In vista della sfida del Franchi mister Raffaele Palladino spera di avere a disposizione tutti i suoi uomini. Di sicuro ci sarà Moise Kean, che rientrato da poco dalla Francia è partito dalla panchina, giocando solo il secondo tempo della sfida.

L’altro indisponibile di lusso ieri sera è stato Dodo, operato all’appendicite, e che potrebbe recuperare per giovedì prossimo. O almeno se lo augura il tecnico e tutto l’ambiente viola, visto quanto di buono sta facendo il brasiliano in questa stagione.