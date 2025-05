Beccato da Vasseur a Miami: clamoroso Leclerc | Rischia una sospensione dalla Ferrari

Domenica è in programma il Gran Premio di Miami e in casa Ferrari rischia di scoppiare un caso-Leclerc: i vertici della Rossa sono furiosi

Il mondiale di Formula Uno prosegue a tamburo battente con il suo calendario che non lascia respiro alle scuderie. Dall’Arabia Saudita la carovana del Circus si sposta negli Stati Uniti, per la precisione a Miami.

Sul circuito della capitale della Florida è in programma la sesta prova del mondiale: un gran premio attesissimo soprattutto dai tifosi della Ferrari che sperano di assistere a una prova di alto livello da parte della SF-25.

A Maranello l’obiettivo è dare seguito ai primi confortanti segnali di crescita forniti a Gedda: il 3/o posto conquistato da Charles Leclerc, primo podio della stagione, può rappresentare un punto di partenza in vista del prosieguo della stagione.

Il pilota monegasco in questo primo segmento del mondiale ha vinto a mani basse il duello interno con Lewis Hamilton, il quale sta faticando molto più del previsto ad adattarsi alla sua nuova realtà.

Ferrari, Vasseur e Leclerc ai ferri corti: tifosi sconvolti

Il sette volte campione del mondo non riesce a trovare il giusto feeling con la Ferrari, sia in pista che fuori. Di queste difficoltà, per certi versi inattese, sta approfittando Leclerc che si trova invece perfettamente a suo agio alla guida della Rossa.

Nelle ultime ore però, soprattutto sui social, è quasi montato un caso legato proprio al driver monegasco che nelle ore immediatamente precedenti alle prime prove libere si è dedicato a un’attività sportiva del tutto diversa.

Leclerc cambia sport? Ecco tutta la verità

In un video pubblicato dal portale dna_f1_ si può vedere un Charles Leclerc in gran forma impegnarsi allo spasimo in un’accesa e sentita partita a padel. Che il pilota della Rossa abbia deciso di cambiare sporto all’improvviso? Niente di tutto questo, ovviamente, e nessuna reprimenda in vista da parte dei vertici del Cavallino.

Leclerc ha molto semplicemente scelto di giocare a padel per rilassarsi e distendere i nervi prima di affrontare una gara che potrebbe dire molto sul prosieguo della stagione per la Ferrari. Il ritardo dalla McLaren e dalla Red Bull di Max Verstappen è già consistente, accumulare altro distacco vorrebbe dire abbandonare una volta per tutte la corsa al titolo. A Miami è in gioco il futuro.