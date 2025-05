Ultim’ora da Trigoria: rottura tra Ghisolfi e Ranieri | Uno dei due lascia la Roma

Caos in vista in casa Roma. Mentre la squadra è in corsa per la Champions, i rapporti tra Ranieri e Ghisolfi sono ai minimi termini

L’ultima giornata di campionato ha prodotto uno scossone forse decisivo nella corsa allo scudetto: grazie al secco 2-0 rifilato al Torino il Napoli di Antonio Conte ha messo una seria ipoteca sulla conquista del 4/o scudetto della sua storia.

Di Lorenzo e compagni hanno approfittato della clamorosa sconfitta interna dell’Inter che ha ceduto di schianto contro la brillante e ben organizzata Roma di Claudio Ranieri. Il gol di Matias Soulé ha quasi certamente deciso questo campionato ma non solo.

La rete firmata dall’ex attaccante della Juventus ha infatti rilanciato alla grande le ambizioni della squadra giallorossa, ormai inserita a pieno titolo nella corsa al 4/o posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Un obiettivo che solo fino a qualche settimana fa sembrava quanto meno improbabile ma che grazie agli ultimi risultati, sia della Roma che delle concorrenti, è ora diventato tremendamente concreto.

Roma, caos e polemiche: è rottura tra Ranieri e Ghisolfi

La zona Champions dista ora solo due miseri punti e alla luce dei tanti scontri diretti previsti dal calendario la corsa è aperta e dall’esito imprevedibile. Tutto insomma può ancora succedere. In casa Roma però c’è un elemento di tensione che rischia di togliere serenità a tutto l’ambiente.

I rapporti tra Claudio Ranieri e il direttore sportivo Florent Ghisolfi sembrano sul punto di deflagrare. Il motivo è legato direttamente alla scelta del nuovo allenatore che a partire da giugno prenderà proprio il posto del tecnico di Testaccio.

Roma, idee diverse: lo scontro frontale è inevitabile

In questo momento infatti manca identità di vedute tra allenatore e dirigente. Mentre l’ex manager del Nizza spinge per portare a Trigoria Francesco Farioli, attuale tecnico dell’Ajax, Ranieri avrebbe indicato in Stefano Pioli e Cesc Fabregas i profili ideali per raccogliere la sua eredità.

Oltre a questi tre secondo i bene informati sarebbe in corsa un quarto nome rimasto per ora top secret. È ovvio che se il presidente Dan Friedkin dovesse optare per Farioli Claudio Ranieri potrebbe decidere di stracciare il contratto firmato con il tycoon americano cinque mesi fa e anticipare così l’addio definitivo al mondo del calcio. Staremo a vedere come finirà questa ‘lotta intestina’.