Spalletti colto alla sprovvista: grave assenza con la Norvegia | Convocazione impossibile

L’Italia dovrà rinunciare ad un perno fondamentale della rosa in vista della decisiva sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Norvegia.

Siamo ormai giunti alle fasi finali della stagione attuale. Le squadre in quest’ultimo periodo si giocano tutto: accesso all’Europa, titoli, coppe, salvezze e retrocessioni. Le gare rimaste sono decisive e fondamentali in ottica futura. Lo stesso discorso vale per le nazionali, che sebbene al momento sono ferme, a giugno prossimo saranno protagoniste di fondamentali match per la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026.

Lo sa bene l’Italia, che reduce dai due mancati approdi nelle edizioni del 2022 e del 2018, dovrà necessariamente fare il meglio possibile per qualificarsi al prossimo torneo. Fin da subito però sul cammino degli azzurri ci sarà una sfida complicata e importante, ovvero quella alla Norvegia, principale avversaria dell’Italia per il girone di qualificazione.

Proprio a giugno ad Oslo sarà in programma la gara tra i quattro volte campioni del mondo e la compagine di Erling Haaland. E in vista della partita in questione, nelle scorse ore è arrivata una clamorosa novità, che non ha reso affatto felice mister Luciano Spalletti. Un perno chiave della rosa non sarà della partita a causa di un pesante infortunio, che gli ha fatto già chiudere la stagione in anticipo.

Assente di lusso per l’Italia

Il nostro ct per la gara di Oslo proverà a convocare i giocatori più in forma, che fanno già parte del giro della nazionale e che andranno dunque a comporre il gruppo per tentare di ottenere il pass per la competizione del prossimo anno.

Tra loro però di sicuro mancherà un grande nome. Stiamo parlando di Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale del Napoli è uscito dolorante nella sfida del Maradona vinta con il Torino, e il suo problema fisico si è rivelato più grave del previsto, tanto che con tutta probabilità non potrà rispondere neppure alla chiamata in nazionale.

Problema serio per il calciatore

Il centrale difensivo classe 99 ha riportato una lesione distrattiva al muscolo adduttore lungo della coscia destra. Un problema che lo terrà per diverse settimane ai box.

Quanto emerge da Castel Volturno indica che la stagione di Buongiorno con il Napoli sia addirittura finita qui. Di conseguenza non è da escludere che il difensore non riesca a rispondere nemmeno alla chiamata di Spalletti, in arrivo qualche giorno dopo la fine del campionato.