Ho bisogno di soldi: Nainggolan torna a giocare in Italia | Si accontenta della Serie C

Radja Nainggolan ha apertamente confessato di avere problemi economici. Il Ninja è pronto a tornare a giocare in Italia.

La sua faccia è finita sui notiziari di tutto il mondo in seguito all’arresto che lo ha coinvolto a fine gennaio. Radja Nainggolan venne fermato dalle autorità belghe nell’ambito di una maxi operazione su un traffico internazionale di droga.

Il centrocampista, che tra pochi giorni compirà 37 anni, è stato poi scarcerato con l’imputazione caduta sul traffico di stupefacenti. Ma l’indagine che lo coinvolge va avanti, anche se l’implicazione del calciatore è considerata marginale rispetto alla rete criminale che gestisce lo spaccio di sostanze in Belgio.

Lo stesso Radja Nainggolan è uscito allo scoperto sulla torbida vicenda che lo ha coinvolto, svelando nuovamente come lui non c’entri nulla nelle dinamiche criminali del traffico di stupefacenti, ma che aveva avuto importanti problemi economici.

Il Ninja ha svelato di aver chiesto un prestito da 100mila euro ad uno dei trafficanti di droga coinvolto nella maxi operazione di arresti. Il calciatore ex Roma e Inter aveva bisogno di questa ingente somma di denaro a causa di debiti di gioco ed anche perché ha i conti bancari bloccati dopo il divorzio.

Nainggolan pronto a tornare in Italia

Il centrocampista classe ’88 al momento milita nella Serie B belga, con il Lokeren-Temse. Fin qui il Ninja ha trovato tre reti e due assist, contribuendo al raggiungimento dei play off per la sua squadra.

Ma il belga potrebbe spingere per tornare a giocare in Italia, accontentandosi di un ingaggio anche in Serie C, pur di guadagnare di più di quanto stia facendo nella seconda divisione del Belgio.

Nainggolan in crisi, pronto a ripartire in Serie C

Il calciatore nato ad Anversa, oltre alle maglie di Roma ed Inter, ha vestito a lungo la casacca del Cagliari. L’ultima esperienza in Italia è stata a Ferrara, dove ha giocato con la SPAL in Serie B.

Le esigenze economiche ed il feeling con il calcio italiano potrebbero a sorpresa riportare il centrocampista a giocare nel nostro paese, ma stavolta possono aprirsi per lui le porte della Serie C. Non mancano squadre blasonate nel terzo livello del campionato italiano pronte a fare carte false per riportare il Ninja in campo.