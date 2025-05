Ci ritiriamo dalla corsa Champions: CLAMOROSO IN SERIE A | Ordini chiari della società

Svolta clamorosa in Serie A, quando mancano quattro giornate al termine del campionato. Una squadra pronta a ritirarsi dalla corsa Champions.

Mai come quest’anno la volata finale della Serie A si preannuncia ricca di emozioni e ribaltoni, dalla vetta della classifica fino ai bassifondi. A quattro giornate dal termine del campionato l’unico verdetto matematicamente già arrivato è quello della retrocessione del Monza.

La squadra brianzola retrocede in Serie B dopo tre stagioni consecutive nella massima serie, ora restano tre squadre in piena lotta per la salvezza, con una sola tra Empoli, Lecce e Venezia che potrà salvarsi nelle ultime gare. Anche la lotta scudetto è completamente aperta, con il Napoli che ha staccato di tre punti l’Inter dopo le ultime due sconfitte della squadra nerazzurra.

La squadra partenopea è padrona del proprio destino ed ora vede con concretezza la possibilità di vincere il titolo italiano per la quarta volta nella sua storia. Il testa a testa tra Antonio Conte e Simone Inzaghi si preannuncia da brividi nelle ultime giornate di Serie A.

E tante scintille le promette anche la corsa al piazzamento europeo, con tantissime squadre racchiuse in pochi punti. Napoli ed Inter sono già certi della qualificazione in Champions League, con l’Atalanta terza in classifica a quota 65 punti.

Addio corsa Champions, svolta in Serie A

Dietro alla squadra bergamasca occupa la quarta posizione la Juventus, che al momento sarebbe l’ultima squadra a qualificarsi per la Champions League. Alle spalle dei bianconeri c’è il Bologna, seguito da Roma e Lazio ad un punto dai felsinei.

Anche la Fiorentina coltiva ancora speranze di agganciare la quarta piazza della Serie A, considerando che dista solo tre punti dalla Juve.

Bologna fuori dalla corsa Champions

In particolare hanno fatto rumore la parole di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna. Il dirigente della squadra emiliana, già lo scorso anno qualificata in Champions League a sorpresa, sembra avere le idee chiare sulle priorità dei felsinei.

Claudio Fenucci ha infatti dichiarato: “Meglio vincere la Coppa Italia rispetto ad arrivare quarti in campionato.” La proprietà del Bologna punta senza mezzi termini alla conquista di un trofeo, con l’appuntamento fissato allo stadio Olimpico il 14 maggio contro il Milan.