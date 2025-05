Ancelotti-Brasile, NON SI FA: c’è lo zampino della Serie A | Concordato lo stipendio

Spiegato l’improvviso stop nella trattativa tra il tecnico di Reggiolo e la nazionale verdeoro: un club di Serie A lo ha già preso. C’è l’accordo totale anche sullo stipendio.

La separazione di Carlo Ancelotti con il Real Madrid è ormai assodata. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Arsenal, la sconfitta in finale di Coppa del Re, e il distacco in campionato dai rivali del Barcellona che è diventato ormai quasi irrecuperabile, il ciclo tra lui e il club più importante del mondo si può dire concluso.

Le Merengues dal canto loro sono a lavoro per trovare un nuovo allenatore, e ad oggi il candidato numero uno sembra essere proprio Xabi Alonso. Allo stesso tempo poi Carletto pensa al suo di futuro, dove ci sono tante possibilità. La più calda negli ultimi giorni però è stata di sicuro quella che lo voleva alla guida del Brasile.

La selezione verdeoro da tempo lo insegue, e questa volta, dopo l’esonero del ct, pareva essere tutto fatto. Tutti i rumors infatti davano Don Carlo come nuovo commissario tecnico della Selecao. E invece all’improvviso qualcosa si è bloccato, e l’operazione è definitivamente saltata.

Niente Brasile per Ancelotti

Il Real Madrid non ha alcuna intenzione di sborsare i soldi per liberare Ancelotti e pagargli l’ultimo anno di stipendio, e di conseguenza non sta alle condizioni del Brasile, che adesso si trova con le spalle al muro.

Detto ciò sono ripartite le indiscrezioni sul futuro dell’attuale tecnico dei Blancos. In particolare per lui si parla di una grande offerta dall’Arabia Saudita, pronta a regalargli fior di milioni. Ovviamente però non è nemmeno da escludere una possibile nuova esperienza in un club europeo, magari proprio in Serie A.

Ancelotti conteso tra due italiane

Sebbene una figura del calibro di Carlo Ancelotti farebbe gola a qualsiasi squadra, in particolare sono due le squadre che potrebbero contenderselo in Serie A. Stiamo parlando della Roma e del Milan. Entrambe infatti cambieranno allenatore a fine stagione, e con tutte e due Don Carlo ha un passato dolce.

Al momento però queste ovviamente sono delle semplici voci. Staremo a vedere se realmente Ancelotti tornerà in Italia, oppure proseguirà la propria carriera altrove, magari tra i milioni arabi.