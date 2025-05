3 Europa League e l’esperienza all’Inter: si rompe tutto mentre fa benzina | La macchina gli è salita sulla gamba

Dalle tre vittorie in Europa League alla militanza nell’Inter, passando per un gravissimo infortunio. La dinamica dei fatti è sconcertante.

L’esperienza con l’Inter ed un lungo peregrinare in Spagna, dove il calciatore ha raccolto ben tre Europa League nella sua bacheca. Una carriera da giramondo del calcio, che lo ha riportato a dieci anni di distanza dall’ultima volta a giocare in patria. La disavventura che lo ha coinvolto lascia senza parole.

Di infortuni dalle dinamiche clamorose ne è piena la storia del calcio ed anche quella della Serie A. Un caso eclatante coinvolse il brasiliano Emerson, ai tempi centrocampista della Roma. Il forte calciatore sudamericano dovette rinunciare alla partecipazione ai Mondiali del 2002, per colpa di un infortunio alla spalla arrivato mentre per gioco si mise in porta durante gli allenamenti.

Impossibile da dimenticare quanto accadde anche a Dida, ex portiere del Milan. L’estremo difensore finì KO semplicemente alzandosi dalla panchina e rimediando un colpo della strega, nella stagione 2007/08. Un altro esempio che coinvolge un calciatore sudamericano tira in ballo Carlos Tevez, ex attaccante della Juve.

Ai tempi dell’avventura al Manchester City la punta argentina fu vittima di un incidente domestico. L’attaccante scivolò in bagno e colpì duramente il lavandino, procurandosi un grave infortunio alla caviglia.

Ex Inter, infortunio shock al benzinaio

Ed un’altra disavventura ha colpito tempo fa un connazionale dell’Apache, costringendo il calciatore argentino a rinunciare a giocare per il resto della stagione.

Parliamo del centrocampista Ever Banega che ha militato nelle file dell’Inter nella stagione 2016/17. Il duttile centrocampista argentino ha scritto pagine importanti della sua carriera in Spagna, dove ha conquistato per tre volte l’Europa League con il Siviglia.

Frattura della tibia e perone, ecco la dinamica

Ma è ai tempi dell’esperienza al Valencia, club che lo prelevò dal Boca Juniors, in cui risale il clamoroso infortunio del centrocampista argentino, correva l’anno 2012.

Banega, che già stava recuperando da uno stop fisico al ginocchio, dimenticò di inserire il freno a mano nella sua auto mentre stava facendo benzina. La vettura lo colpì in pieno, procurandogli la frattura della tibia e del perone. Per il centrocampista la stagione finì anzitempo.