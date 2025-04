ULTIM’ORA SINNER: niente Internazionali d’Italia | Torna solo al Roland Garros

Doccia gelata sulle speranze di Jannik Sinner e dei suoi tifosi. Il fuoriclasse del tennis mondiale non sarà protagonista al torneo di Roma

Un fulmine a ciel sereno. Il ritorno in campo di Jannik Sinner si arricchisce di un nuovo inatteso e spiacevole capitolo. Com’è noto il tennista altoatesino numero uno del Ranking Atp è prossimo al rientro all’attività agonistica.

I tre mesi di squalifica imposti dall’accordo extragiudiziale trovato con la WADA, l’Agenzia Internazionale antidoping che aveva inoltrato ricorso contro l’assoluzione dell’ITIA in merito al caso del Clostebol, stanno per scadere.

In realtà il campione di San Candido è tornato ad allenarsi alla luce del sole già da un paio di settimane e sembra essersi ripresentato in eccellenti condizioni fisiche. Il suo sparring partner più assiduo, l’amico e rivale Jack Draper, lo ha confermato in pieno.

“Se l’ho trovato un po’ arrugginito? Magari – la battuta di spirito del forte tennista britannico attualmente numero 6 del mondo -. Non solo Jannik è in gran forma, ma è addirittura migliorato in alcuni fondamentali. Sarà competitivo da subito“.

Sinner, i tifosi italiani sono delusi: non se l’aspettava nessuno

Le parole di Draper hanno ovviamente scatenato l’entusiasmo dei tantissimi tifosi italiani che non vedono l’ora di ammirare le straordinarie performance di Sinner sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma.

Gli Internazionali d’Italia sono ormai alle porte e il pubblico romano sogna di veder infranto un tabù che dura da ben 49 anni: risale infatti al 1976 l’ultimo trionfo di un tennista italiano nel torneo della Capitale. Fu Adriano Panatta a far impazzire gli appassionati battendo in una finale rimasta nella storia il grande argentino Guillermo Vilas.

Sinner, addio alle speranze di vittoria: non c’è niente da fare

A proposito dell’ex campione romano il suo fraterno amico e storico compagno di doppio Paolo Bertolucci, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha espresso il suo parere in merito al ritorno in campo di Jannik Sinner.

“Per tornare al massimo della forma dopo uno stop di tre mesi un giocatore ha bisogno di un paio di tornei di rodaggio. Sinner però – ha chiarito Bertolucci – è talmente unico che può recitare un ruolo da protagonista anche a Roma. Lui è in grado di stupire tutti: comunque sono sicuro che a Parigi vedremo di nuovo il campione imbattibile ammirato a gennaio scorso“.