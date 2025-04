Sei in una forma Mondiale: convocato da Spalletti per la Norvegia | Fa sedere in panchina Tonali e Barella

Il ct azzurro ha deciso già di portare con se un uomo in grande spolvero come sorpresa assoluta per la sfida alla Norvegia. A farne le spese saranno Tonali e Barella.

La Nazionale italiana si appresta a vivere uno dei momenti più delicati del suo percorso di qualificazione al prossimo Mondiale. L’impegno contro la Norvegia, in programma il prossimo mese di giugno a Oslo, si preannuncia decisivo: una vittoria potrebbe infatti spalancare le porte della rassegna iridata, mentre un risultato negativo complicherebbe enormemente il cammino degli Azzurri.

Dopo mesi di lavoro sotto la guida di Luciano Spalletti, l’Italia sembra aver trovato una propria identità, ma dovrà confermarla contro un avversario solido e motivato. La Norvegia, trascinata dai gol di Erling Haaland e dalla fantasia di Martin Odegaard, rappresenta un ostacolo temibile. Sarà fondamentale per gli Azzurri mantenere alta l’intensità per tutti i novanta minuti e sfruttare al meglio le occasioni create.

Proprio in vista di tale impegno dunque il nostro commissario tecnico si appresta a compiere delle scelte fondamentali dal punto di vista dei convocati. Una su tutte riguarda il centrocampo della nostra selezione. A quanto pare infatti Spalletti ha intenzione di convocare un calciatore in grande spolvero, pronto a far accomodare in panchina addirittura due perni della squadra come Nicolò Barella e Sandro Tonali.

Abbondanza in mezzo al campo

Uno dei reparti dove di certo gli azzurri non hanno grossi problemi è quello mediano. In quel ruolo infatti l’Italia ha diversi giocatori di livello. Su tutti spiccano di sicuro Sandro Tonali e Nicolò Barella, che sono di due con il pedigree più ricco tra i tanti.

Proprio in mezzo al campo però mister Luciano Spalletti sembra pronto a compiere una scelta importante, convocando una sorpresa assoluta che potrebbe come detto mettere a rischio la titolarità anche dei due fuoriclasse. Vediamo di chi stiamo parlando.

Pronto a spiccare il volo

Uno dei centrocampisti che si trova in un momento di forma a dir poco smagliante al momento è senza ombra di dubbio Rolando Mandragora.

Il calciatore sta facendo benissimo con la Fiorentina, e ultimamente ha trovato spesso la via del gol, facendone anche uno meraviglioso in rovesciata contro l’Empoli. Per questo motivo dunque non sarebbe da escludere che il ct Spalletti lo convochi a giugno.