Nuova vita per Oscar Pistorius: dopo il carcere ha cambiato impiego | Le corse sono un lontano ricordo

Nuova svolta nella vita di Oscar Pistorius. Ecco il suo impiego dopo la detenzione in carcere, addio alle corse.

Ad inizio anno Oscar Pistorius ha lasciato il carcere ed ora la vita dell’ex campione paralimpico è nuovamente cambiata. L’atleta sudafricano assurse agli onori della cronaca per le sue prestazioni in pista, dove si è distinto nei primi anni 2000.

Nei Giochi paralimpici di Atene nel 2004 sono arrivate le prime medaglie per il classe ’86, bronzo nei 100 metri e oro nei 200 mt. Ancora meglio andò la spedizione in Cina, quattro anni più tardi a Pechino arrivarono gli ori nei 100, 200 e 400 metri per l’atleta sudafricano.

Il suo caso ha poi appassionato il mondo quando è diventato il primo atleta paralimpico a conquistare una medaglia in una competizione ufficiale per atleti normodotati. Correva l’anno 2001 e durante i Mondiali di Atletica a Taegu, Pistorius portò a casa una medaglia di argento nella staffetta 4 x 400 metri.

Dopo le ultime vittorie arrivate nelle paralimpiadi di Londra del 2012, il suo nome è stato legato ad un triste fatto di cronaca nera. L’atleta australiano, considerato da molti l’uomo più veloce del mondo senza gambe, uccise la fidanzata dell’epoca in casa a Pretoria, nel giorno di San Valentino nel 2013.

Nuova vita Pistorius, l’impiego dopo il carcere

La versione dell’atleta durante il processo fu quella di aver confuso la fidanzata con un intruso entrato nel suo appartamento. La tesi non venne considerata dalle autorità sudafricane, che condannarono il campione paralimpico prima a sei anni di carcere, in seguito diventati tredici.

Da gennaio 2025 l’ex atleta è stato scarcerato, ma in regime di semi libertà. Il mondo dello sport non gli ha ancora riaperto le porte, seppure il corridore abbia provato a ripartire con le attività.

Pistorius fuori dal carcere, ecco cosa fa oggi

L’ex corridore deve seguire una serie di norme stringenti dopo la sua scarcerazione. Non può ad esempio apparire in televisione e neanche utilizzare i social network. L’atleta ha scontato più di metà della sua pena dietro le sbarre prima di esser rilasciato dalle autorità del Sudafrica.

Il suo impiego in questo periodo consiste nel riordinare e pulire una chiesa a Pretoria. In attesa di scontare completamente la pena l’ex campione vive praticamente nell’ombra.