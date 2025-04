Né Paratici, né Tare e nemmeno D’Amico: il nuovo DS arriva dall’estero | Lo ha scelto Scaroni in persona

Dopo mille voci ed indiscrezioni, il Milan ha finalmente scelto il nome del prossimo direttore sportivo: arriva dall’estero e non è nessuno dei profili indicati fino ad ora.

La stagione del Milan è stata una delle più deludenti degli ultimi anni. Nonostante le ambizioni iniziali e gli investimenti sul mercato, la squadra ha fallito su tutti i fronti: eliminazione precoce dalle coppe europee, seguite prestazioni altalenanti in campionato, le quali con tutta probabilità terranno la squadra fuori dalla prossima Champions League. I tifosi rossoneri, abituati a un club glorioso e competitivo, hanno vissuto mesi di frustrazione e contestazioni.

Alla luce di questo disastro sportivo, la società ha deciso per una rivoluzione profonda. Si prevede l’arrivo di un nuovo allenatore, con un progetto tecnico rinnovato, e un mercato estivo all’insegna di cambiamenti radicali: molti addii e volti nuovi, con l’obiettivo di ricostruire una squadra competitiva.

Allo stesso tempo poi anche in dirigenza potrebbero esserci alcune novità. Su tutte l’arrivo di un nuovo direttore sportivo, che dovrà dare una grossa mano proprio sul mercato. Ed è da questo punto di vista che nelle ultime ore sono venute alla luce delle clamorose novità, che hanno lasciato senza parole tutti i tifosi e gli addetti ai lavori.

Milan, arriva la scelta sul ds

Nel corso delle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi in orbita rossonera per la nomina di nuovo direttore sportivo. In questi giorni sembrava ormai fatta per Igli Tare, anche se poi improvvisamente la società milanese ha incontrato Fabio Paratici, che sembrava ormai saltato.

Vivo anche il profilo di D’Amico dell’Atalanta. Tuttavia dopo un lungo batti e ribatti è arrivata finalmente la verità sul futuro del ruolo di ds milanista. A quanto pare il presidente Scaroni in persona ha scelto l’uomo giusto per il Diavolo. Si tratta di un dirigente che arriva dall’estero.

Profilo esperto e affidabile

Il nome nuovo che viene accostato al Milan come prossimo direttore sportivo è quello di Hasan Salihamidzic. Si tratta di un profilo esperto, avendo per anni lavorato in quel ruolo in un club come il Bayern Monaco.

Per il bosniaco poi si tratterebbe di un ritorno in Serie A, visto che da giocatore ha vestito per alcuni anni la maglia della Juventus. Staremo a vedere se il tutto andrà davvero in porto.