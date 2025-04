È l’ultima chance per monetizzare: Marotta lo cede di corsa | Intesa di massima con un’inglese

Marotta ha l’ultima chance per monetizzare dalla cessione di un protagonista dell’Inter. Possibile futuro in Premier League.

L’Inter di Simone Inzaghi è reduce da tre sconfitte consecutive, tra campionato e Coppa Italia. La squadra nerazzurra ha perso la vetta della Serie A dopo il passo falso interno contro la Roma di Claudio Ranieri. La vittoria di misura dei giallorossi segue alla sconfitta esterna arrivata nel finale in casa del Bologna.

Tra le due sconfitte c’è stata anche la debacle del derby di Coppa Italia. Il Milan si è imposto per 3-o sui cugini, conquistando la finale del torneo nazionale. Ora l’Inter tornerà in campo per un appuntamento che vale tutta la stagione.

La prossima sfida della Beneamata è in casa del Barcellona e sarà valida per le semifinali d’andata della Champions League. La squadra guidata da Simone Inzaghi sogna di staccare il pass per la finalissima di Monaco di Baviera, ma non sarà facile superare la corazzata blaugrana.

Nerazzurri che si ritrovano costretti a rincorrere il Napoli a quattro giornate dal termine della Serie A. La squadra partenopea sogna il quarto scudetto della sua storia, con la guida in panchina di Antonio Conte. Nel frattempo i riflettori si accendono anche sulle manovre future di Giuseppe Marotta.

Ultima chance per Marotta, cessione in Premier

Il presidente dell’Inter sta già pianificando le manovre in entrata ed in uscita in vista dell’avvio della sessione estiva di calciomercato. Sono tanti i nomi accostati alla lista dei desideri nerazzurra in vista dei prossimi mesi, e non mancano i calciatori in odore di addio.

In attacco possono salutare i vari Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto. Situazione simile per De Vrij in difesa, ma sul difensore olandese rimane la possibilità di un prolungamento annuale entro fine giugno 2025.

Marotta al bivio in estate

Per fare cassa e reinvestire ingenti somme sul mercato in entrata non è esclusa poi la partenza dei big nella rosa interista. In quest’ottica possono accendersi i riflettori sul futuro di Hakan Chalanoglu, perno del centrocampo di Simone Inzaghi.

Il calciatore turco è un classe ’94 e la prossima sessione di mercato potrebbe essere l’ultima con il quale monetizzare dalla cessione del centrocampista ex Milan. Il centrocampista potrebbe quindi finire in Premier League in vista della prossima stagione.