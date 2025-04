Dembele stende l’Arsenal: il primo round va al PSG | Tra una settimana scopriremo la finalista

Il primo atto delle semifinali di Champions League va al PSG di Luis Enrique. Espugnato l’Emirates grazie alla rete di Dembele.

La semifinale d’andata di Champions League sorride al PSG di Luis Enrique. La squadra parigina supera di misura l’Arsenal a domicilio ed ora tra una settimana avrà due risultati su tre a disposizione per raggiungere la finalissima di Monaco.

Non sono mancate le emozioni in quel di Londra, con un Emirates Stadium gremito in ogni ordine di posto. La sfida è stata avvincente, con le due squadre che si sono affrontate ad altissima intensità. Sia i parigini che i padroni di casa hanno dimostrato di meritare un posto tra le migliori quattro d’Europa, con il primo atto della contesa che è andato alla squadra francese.

Gara che parte subito ad alti ritmi, con il PSG che riesce a sbloccarla dopo una manciata di minuti. Decisiva la rete di Ousmane Dembele al quarto minuto di gioco. L’attaccante francese finalizza al meglio un prezioso assist di Kvaratskhelia, impattando col mancino e superando Raya.

I Gunners provano a ricompattarsi dopo lo shock della rete subita ad inizio gara, ma i primi grattacapi per Gigio Donnarumma arrivano solo a pochi minuti dall’intervallo. Il portiere italiano compie un intervento straordinario su Martinelli nella prima frazione di gara, ripetendosi poi sul tentativo di Trossard nella ripresa.

Urlo PSG all’Emirates Stadium

L’estremo difensore dei parigini ancora una volta sugli scudi in Champions League e risulta decisivo nella vittoria della squadra guidata da Luis Enrique. I padroni di casa avrebbero anche trovato il pareggio con Merino, ma la rete è stata annullata per fuorigioco.

Nel finale poi sono gli ospiti ad andare vicini ad un raddoppio che avrebbe avuto del clamoroso. Prima con Barcolà che sfiora il palo alle spalle di Raya, successivamente con Goncalo Ramos, che colpisce in pieno la traversa facendo tremare l’Emirates.

Dembele e Donnarumma decisivi a Londra

La semifinale di ritorno a Parco dei Principi si prospetta più infuocata che mai. Il PSG ha espugnato l’Emirates Stadium ma la qualificazione resta completamente in bilico visto il minimo scarto di vantaggio.

Luis Enrique si aggrappa al talento dei suoi, dalla zona offensiva fino all’estremo difensore, passando per un centrocampo sempre ordinato ed una difesa attenta. Stasera scenderanno in campo Barcellona ed Inter per l’altra semifinale di Champions League.