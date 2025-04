CLAMOROSO RED BULL: licenziamento con effetto immediato | Cambia di nuovo il pilota

Inattesa e improvvisa decisione in casa Red Bull dove non si riesce a trovare una seconda guida affidabile in grado di aiutare Max Verstappen

È una stagione non proprio esaltante quella che la Red Bull sta vivendo. Dopo i quattro titoli mondiali consecutivi conquistati da Max Verstappen la scuderia anglo-austriaca è alle prese con una perdita parziale di competitività amplificata dalla crescita delle concorrenza.

La McLaren in particolare è diventato il team da battere, un’impresa che in questo 2025 è riuscita solo a Verstappen in occasione del Gran Premio del Giappone a Suzuka. Il problema principale in questo momento non è ovviamente il pilota olandese.

Super Max è ancora in grado di tenere testa a Piastri e a Norris, i due piloti del team di Woking. Al sua fianco però non ha una seconda guida che possa aiutarlo, magari rubando qualche punto alla McLaren.

Il team principal Chris Horner e il super consulente Helmut Marko hanno inizialmente affidato il sedile della Red Bull al pilota neozelandese Liam Lawson, immediatamente rimpiazzato dal giapponese Yuki Tsunoda.

Red Bull, un altro ribaltone: i tifosi sono spiazzati

Il giovane driver giapponese è riuscito ad andare a punti, cinque per l’esattezza, giungendo sul traguardo al nono posto in occasione del Gran Premio del Bahrain. Ciononostante i vertici della scuderia di Milton Keynes non sembrano molto soddisfatti.

Come la Red Bull anche il suo team satellite, la Racing Bulls, è alle prese con alcune decisioni importanti da prendere in merito alle guide per la prossima stagione. E a quanto pare anche all’interno della scuderia di Faenza sarebbero in corso riflessioni importanti.

Formula Uno, cambiano i piloti: l’addio è praticamente certo

Secondo quanto riportato da ‘Formula Racers‘ i due attuali piloti della Racing Bulls, Isack Hadjar e Liam Lawson, non hanno al certezza di rimanere per la stagione 2026. In base a quanto riportato dal noto portale la Red Bull starebbe pensando a lanciare il giovanissimo talento britannico Arvid Lindblad.

Il diciassettenne pilota di origini svedesi e indiane sta entusiasmando tutti, tifosi e addetti ai lavori e sembra già pronto per il grande salto in Formula Uno. Per queste ragioni sia Horner che Helmut Marko starebbero seriamente pensando di portare Lindblad quanto più velocemente possibile nel Circus mondiale, perché considerato un talento quasi inarrivabile.