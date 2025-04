ULTIM’ORA YILDIZ: squalifica più lunga del previsto | Stagione finita

Notizia clamorosa dell’ultimissima ora sul fronte squalifica per il talento turco della Juventus: la sua stagione è finita qui in quanto la squalifica sarà più lunga del previsto.

La Juventus torna a vincere dopo lo stop di Parma, e lo fa tra le mura amiche con un 2-0 inflitto al Monza. Nonostante la compagine brianzola sia ormai ultima e retrocessa quasi aritmeticamente, non è stato però un match facile per i bianconeri, che si sono complicati la vita da soli.

Nello specifico, è stata l’espulsione di Kenan Yildiz sul finire del primo tempo a rendere il tutto più difficile alla Vecchia Signora. Il numero 10 infatti a causa di una gomitata rifilata al centrocampista avversario, rivista al Var dal direttore di gara, ha lasciato i suoi in inferiorità numerica. Come detto però alla fine il risultato ha comunque sorriso ai bianconeri.

Adesso però in casa juventina c’è grande attesa per quanto potrà essere la durata della squalifica. Come ben sappiamo la società torinese si gioca l’accesso alla prossima Champions League in questo finale di stagione, e le prossime due sfide saranno fondamentali in questo senso. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivate delle pessime novità.

Mazzata Yildiz, la squalifica è lunghissima

L’espulsione di Yildiz è stata dovuta a condotta violenta. Il gioiellino turco infatti si è reso autore come abbiamo visto di un gesto che ha spinto l’arbitro a sventolargli in faccia il cartellino rosso diretto.

Per questa ragione si è iniziato a parlare di una squalifica molto lunga per lui. E’ quasi certo infatti che questa non sia di una giornata, ma che ce ne vorranno almeno due per scontare la ‘pena’, saltando così i due big match validi per la qualificazione in Champions League con Bologna e Lazio. Ma non è tutto…

Campionato finito per Yildiz

Come riporta l’articolo 38 del regolamento, ”In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

Sebbene al momento la sanzione di 5 turni pare impossibile da essere inflitta al fuoriclasse turco, una pena di questo tipo significherebbe campionato finito per lui. Utopia per ora, anche se nel calcio non si sa mai.