Stasera Arsenal-PSG: in palio c’è un pezzo di finale | Attesa spasmodica all’Emirates

Semifinale di lusso questa sera a Londra, con le due squadre che vogliono a tutti i costi accedere all’ultimo atto della competizione.

Dopo una settimana di pausa, torna la Champions League. Questa sera si giocherà la prima delle due semifinali della coppa dalle grande orecchie. In attesa del match di domani tra Barcellona e Inter, all’Emirates alle ore 21.00 di oggi si giocherà un gustoso Arsenal-PSG.

Sarà una sfida attesissima, visto che entrambe vogliono conquistare l’accesso all’ultimo atto della competizione, ma soprattutto perché tutte e due hanno ancora il segno zero in bacheca alla voce Champions. Sia i Gunners che i parigini però sono arrivati almeno una volta nella loro storia all’ultimo appuntamento.

L’ultima volta per la squadra allenata da Mikel Arteta è stata quasi 20 anni fa, ovvero nel 2006, quando perse con il Barcellona. Per quanto riguarda il Paris invece è dal 2020, l’edizione segnata dal Covid vinta poi dal Bayern Monaco, che non si approda in finale. Quale delle due però riuscirà a raggiungere questo traguardo? Vediamo come arrivano Arsenal e PSG a questo appuntamento.

Arsenal quasi ufficialmente tra le prime 5 in Premier

I Gunners hanno giocato la loro ultima partita mercoledì scorso con il Crystal Palace, pareggiando per 2-2. Un punto che riesce a far muovere la classifica, e che ormai certifica in maniera quasi matematica l’accesso tra le prime 5, che vuol dire proprio qualificazione alla prossima Champions League, in Premier.

Il vantaggio sul sesto posto è di ben 7 punti, che a sole 4 gare dalla fine sembrano un vero e proprio macigno, quasi impossibile da perdere. Di conseguenza Mikel Arteta e i suoi ragazzi potranno concentrarsi quasi solo ed esclusivamente sulla coppa dalle grandi orecchie, e sul doppio impegno con il PSG.

PSG in totale relax

Ancora migliore è la situazione invece per il club parigino, che come ben sappiamo infatti ha già messo in bacheca qualche settimana fa l’ennesima Ligue 1. Venerdì il Paris è sceso in campo al Parco dei Principi contro il Nizza, perdendo per 3-1, in quella che per i ragazzi di Luis Enrique è sembrata una semplice amichevole.

Le energie della squadra e del tecnico spagnolo infatti sono tutte su questa semifinale di Champions. E sarà importante dunque partire bene già questa sera, per sperare nell’impresa e andare finalmente sul tetto d’Europa.