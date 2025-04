Polveriera Tottenham, se ne vanno tutti | Udogie prepara il ritorno: in Serie A per lo scudetto

Il terzino della nazionale azzurra è pronto a lasciare gli Spurs, dove sembra regnare il caos, per tornare nel nostro campionato.

La stagione del Tottenham si sta confermando una delle peggiori degli ultimi anni. Nonostante le aspettative e i nuovi innesti estivi, gli Spurs hanno deluso su tutta la linea, incapaci di trovare continuità in Premier League. I risultati altalenanti, le fragilità difensive e una totale mancanza di identità di gioco hanno trascinato la squadra in una spirale negativa, che la vede nei bassifondi della classifica.

Quanto meno la permanenza in Premier League non è a rischio, visto che qualcuno ha fatto peggio di loro. E anche se in Europa League si è ancora in corsa, e un successo darebbe un senso totalmente diverso a questa annata, non si può dire che le cose siano andate bene alla compagine londinese.

Detto ciò è probabile che diversi elementi della rosa facciano le valigie al termine della stagione attuale. Tanti calciatori di livello infatti interessano alle big europee. Da Romero a Son, passando per Kulusevski ed Udogie. Ed è proprio su quest’ultimo che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose voci di mercato, che vorrebbero un suo ritorno in Serie A.

Udogie torna in Serie A

Sbocciato nell’Udinese qualche anno fa, Udogie si è messo in mostra come uno dei migliori talenti del calcio italiano, tanto che il Tottenham ha deciso di investire fortemente su di lui. Anche in Premier però il classe 2002 ha fatto molto bene.

Vista la situazione sopra spiegata che si sta vivendo nel club londinese dunque non è improbabile che i pezzi da 90, tra cui lo stesso terzino sinistro azzurro, facciano le valigie. E le sirene dal nostro campionato sono pronte per riaccogliere a braccia aperte il talento della corsia mancina.

In due si contendono Udogie

Sebbene il terzino piaccia a diversi club di Serie A, in particolare, in caso di addio agli Spurs, a contenderselo sarebbero in due, ovvero il Milan e la Juventus.

Entrambe le società infatti potrebbero veder partire i loro terzini sinistri, vale a dire Theo Hernandez e Andrea Cambiaso, e di conseguenza con i cospicui ricavi dei loro cartellini, andrebbero ad investire su un elemento giovane, italiano e già affermato come Udogie.