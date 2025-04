È una moto inguidabile: Bagnaia e Marquez affossano la Ducati | Si teme il doppio addio

Allarme ufficiale in casa Ducati dopo quanto accaduto a Jerez de la Frontera. Ecco l’annuncio che apre al doppio addio.

Può aprirsi un piccolo caso intorno alla scuderia Ducati dopo quanto accaduto in Spagna, nel circuito di Jerez de la Frontera. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Alex Marquez, che ha conquistato davanti al pubblico di casa il primo Gran Premio della sua carriera.

Il classe ’96 ha anche conquistato la vetta assoluta della classifica piloti, scavalcando di un punto il fratello Marc Marquez. L’otto volte campione mondiale è scivolato clamorosamente in gara, dopo appena tre giri vissuti a perdifiato.

Ora Alex Marquez è leader della classifica generale per un solo punto, scavalcando proprio il fratello maggiore. Marc ha perso il controllo della sua Desmosedici GP 25 alla curva 8, dopo un avvincente testa a testa con Pecco Bagnaia, con tanto di carenata.

Una volta caduto lo spagnolo è ripartito, seppur con la carena ammaccata, ma la vetta della gara era ormai compromessa per il 32enne. Un remake di quanto accaduto in Texas, ma stavolta la vittoria è andata al Marquez minore, con Bagnaia che ha dovuto accontentarsi della terza posizione. Secondo è arrivato infatti un impeccabile Fabio Quartararo, che riporta la Yamaha sul podio dopo due anni.

Caduta Marquez, le parole di Bagnaia

Dopo la gara hanno fatto rumore le parole di Pecco Bagnaia, compagno di scuderia di Marc Marquez in merito a quanto accaduto nel circuito di Jerez de la Frontera.

Il pilota italiano ha analizzato quanto accaduto in gara, non risparmiando critiche tecniche e meccaniche alle loro moto. Ecco le parole di Bagnaia dopo la gara nel circuito andaluso.

Doppio addio Ducati, Bagnaia non si trattiene

Il pilota piemontese ha descritto i primi giri della gara in Spagna, dichiarando che avrebbe preferito proseguire il duello con il compagno di scuderia Marc Marquez. Bagnaia ha svelato di aver sfruttato i miglioramenti arrivati nel week end per contro sorpassare lo spagnolo prima della sua caduta.

A proposito della scivolata di Marquez ha detto ai microfoni Sky: “A lui è successo quello che succede a me in gara quando inseguo. In generale nel veloce l’anteriore perde un po’ di carico e quando vai a forzare davanti sei un po’ leggero.“