Così ingabbio Yamal e il Barcellona: mossa da urlo di Inzaghi | Si gioca tutto con lui titolare

Il tecnico nerazzurro ha la ricetta giusta per fermare i catalani e sognare l’approdo alla finale della coppa dalle grandi orecchie: è una mossa a dir poco clamorosa.

L’Inter nel giro di una settimana e caduta in una profonda crisi. Tre sconfitte nelle ultime tre gare. La prima a Bologna, con il gol siglato da Orsolini. La seconda in Coppa Italia con il Milan, molto pesante, arrivata per 3-0. Questa ha messo fine al sogno Triplete per la Beneamata. L’ultima è invece maturata domenica scorsa a San Siro contro la Roma per 1-0.

Un ko durissimo anche questo, che ha visto la compagine meneghina perdere il primo posto in favore del Napoli, che è volato a più tre in classifica, e che adesso può scippare lo scudetto dal petto ai nerazzurri. Tutto questo a pochi giorni dal pesante appuntamento di Champions League in programma domani sera contro il Barcellona.

La pessima situazione dei nerazzurri, unita al buon momento di forma dei catalani, reduci dal trionfo in Coppa del Re contro i rivali del Real Madrid, lascia tanti interrogativi in quel di Appiano Gentile. Ed è proprio per questa ragione dunque che mister Simone Inzaghi ha in mente una mossa da urlo per non soccombere allo strapotere dei blaugrana, e giocarsi tutte le carte per provare ad accedere alla finale.

Problemi non da poco per Inzaghi

Tralasciando lo stato di forma negativo, la Beneamata deve sopperire anche ad alcune assenze dovute agli infortuni. Nella sfida contro la Roma si è fatto male Pavard, che non ci sarà dunque a Barcellona.

Stessa sorte per Marcus Thuram, ai box da diversi giorni, e che non riuscirà a recuperare in tempo per domani sera. Ed è proprio per sopperire all’assenza dell’attaccante francese che Simone Inzaghi ha in mente una mossa geniale. Vediamo di quale si tratta.

Le genialata del tecnico nerazzurro

Come riportato da pallaocampo sul proprio account Instagram, il tecnico nerazzurro per sostituire l’infortunato Marcus Thuram ha intenzione di schierare un giocatore a sorpresa.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, che agirebbe quasi come sotto punta alle spalle di Lautaro Martinez. Una mossa che garantirebbe più copertura e maggiore capacità di inserimento, viste le doti del centrocampista, figlia anche delle poche garanzie date dagli altri attaccanti della rosa.