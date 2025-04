Liverpool campione d’Inghilterra: 5-1 al Tottenham e trionfo matematico | 20esimo titolo della storia

Con quattro giornate d’anticipo sulla fine della Premier League il Liverpool ha conquistato il suo ventesimo titolo nazionale

Questa volta non c’è stato bisogno di attendere l’ultima giornata di campionato. Non si è verificata alcuno sprinte al fotofinish come nelle ultime stagioni, che peraltro hanno visto trionfare a più riprese il Manchester City di Pep Guardiola.

La Premier League 2024-2025 ha visto il dominio incontrastato del Liverpool che si è aggiudicato il 20/o campionato della sua storia con ben cinque giornate di anticipo. A distanza di cinque anni dall’ultima vittoria i Reds hanno riportato il titolo nella Mersey.

Ad Anfield Road, stracolmo e ribollente di un entusiasmo incontenibile, hanno risuonato a lungo le note di “You’ll never walk alone“, l’inno più celebre della storia del calcio. Il roboante 5-1 con cui Salah e compagni hanno annichilito il Tottenham è stato la ciliegina sulla torta di un campionato dominato in lungo e in largo.

L’unica macchia della stagione è stata l’uscita, piuttosto sorprendente, agli ottavi di Champions League per mano del Paris Saint Germain. Per il resto la squadra di Arne Slot, il tecnico olandese che ah preso il posto di Jurgen Klopp, è stata impeccabile.

Liverpool, ad Anfield la grande festa: trionfo strameritato

Il ruolino di marcia del Liverpool è stato impeccabile: in 34 giornate di campionato i Reds hanno ottenuto 25 vittorie, 7 pareggio e 2 sole sconfitte. Un ritmo travolgente e insostenibile per chiunque.

Il Manchester City, dominatore delle ultime stagioni, ha attraversato una crisi così devastante ad inizio autunno da non poter più rientrare nella corsa al titolo. Tutto merito del Liverpool che ha mantenuto un’ineccepibile costanza di rendimento per tutta la stagione.

Liverpool campione d’Inghilterra, il grande protagonista è senz’altro lui

Ancora una volta l’alfiere di questo trionfo è stato il principale marcatore e attuale capocannoniere dei Reds, Mohamed Salah. L’attaccante egiziano, arrivato a Liverpool nell’estate del 2017, è entrato definitivamente nella storia del club della Mersey grazie a un bottino invidiabile: con i suoi 28 gol realizzati in poco più di trenta presenze l’ex Roma è risultato decisivo per la conquista del titolo.

Ora che il Liverpool è tornato a dominare in Premier dopo cinque anni, l’obiettivo per la prossima stagione diventa per forza di cose la conquista della settima Champions League della storia del club. Eguagliare il Milan, questo è l’obiettivo per il 2026.