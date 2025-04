Forte, grintoso e cattivo: Ausilio prende il nuovo Materazzi | Retroguardia sistemata per anni

L’Inter per rafforzare la propria retroguardia ha messo nel mirino un giocatore che per grinta e cattiveria ricorda proprio Marco Materazzi.

Marco Materazzi è diventato celebre per il suo stile di gioco grintoso, la sua forza fisica e la grande determinazione. Difensore centrale dotato di un ottimo senso della posizione e di una spiccata attitudine al gol, ha legato gran parte della sua carriera all’Inter, con cui ha vinto tutto: indissolubile il ricordo del Triplete, arrivato proprio alla fine della carriera.

Il punto più alto della sua vita calcistica, però, resta il Mondiale del 2006 con la Nazionale italiana. In quella competizione, Materazzi segnò nella finale contro la Francia e fu protagonista del celebre episodio con Zinedine Zidane, che gli costò una testata e l’espulsione del campione francese.

Nonostante le polemiche, Materazzi è stato amato dai tifosi per il suo spirito guerriero e il suo attaccamento alla maglia. Dopo il ritiro ha tenuto vivo il legame con i colori nerazzurri e con la Nazionale. Ed è proprio per questa ragione che sarà ben felice di sapere che la società meneghina si è messa sulle tracce di un giocatore che per caratteristiche lo ricorda parecchio.

Ausilio sul nuovo Materazzi

Nella prossima sessione estiva di trasferimenti, l’Inter proverà di sicuro a rafforzare la propria retroguardia. I profili seguiti dal club nerazzurro sono diversi. Ma tra questi ce n’è uno che come detto ricorda proprio Marco Materazzi, sia per doti fisiche e tecniche, ma soprattutto per la sua cattiveria agonistica.

Stiamo parlando di Gianluca Mancini. Il calciatore della Roma piace parecchio a Piero Ausilio, che in estate potrebbe dunque sferrare un attacco deciso per acquistarlo. Anche se il dirigente nerazzurro è consapevole delle difficoltà che ci saranno per strapparlo alla Magica.

Serve un pressing pesante per comprare il giocatore

Le difficoltà per arrivare a Mancini sono parecchie. In primis c’è il fatto che il difensore centrale è molto legato all’ambiente romanista, e dunque di sicuro non vorrà lasciare la Capitale.

Allo stesso modo poi ci sarà da capire quale sarà la valutazione della Lupa, che di sicuro non abbasserà le pretese al di sotto dei 40 milioni di euro. Una cifra importante. Staremo a vedere quindi se Ausilio spingerà davvero sull’acceleratore per portare alla Pinetina il nuovo Materazzi.