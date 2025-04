Carlos abbiamo fatto un errore: CLAMOROSO SAINZ | Torna a casa a fine stagione

Carlos Sainz si è trasferito alla Williams al termine della scorsa stagione ma a sorpresa potrebbe cambiare aria alla fine del mondiale 2025

L’addio di Carlos Sainz alla Ferrari non è stato ancora del tutto metabolizzato. I vertici della scuderia di Maranello ormai più di un anno fa decisero di non rinnovare il contratto al pilota madrileno per fare spazio a Lewis Hamilton.

Una scelta tutt’altro che indovinata vista a distanza di dodici mesi. Perché nel frattempo Sainz ha trovato posto alla Williams, un team che sta lavorando per tornare ad alti livelli dopo tante stagioni all’insegna di un deprimente anonimato.

Ancora peggio è andata alla Ferrari, soprattutto alla luce del rendimento a dir poco disastroso offerto da campione inglese, almeno nelle prime cinque gare del mondiale di Formula Uno. Neanche il più pessimista tra i tifosi avrebbe mai immaginato un flop simile da parte di Sir Lewis.

Nessuno finora è riuscito a dire apertamente che la Ferrari abbia preso un abbaglio, ma è un pensiero che pervade la stragrande maggioranza degli osservatori e degli stessi addetti ai lavori. Forse con la conferma di Sainz la Ferrari avrebbe oggi qualche punto in più in classifica.

Sainz, nessuno si aspettava il ritorno: ipotesi clamorosa

A pensarla in questo modo è uno dei manager più esperti e capaci dell’attuale Circus della Formula Uno, l’amministratore delegato e team principal della scuderia più competitiva del momento, la McLaren.

Stiamo parlando di Zak Brown che nel corso di un’intervista rilasciata ad alcuni portali ha dichiarato tutta la sua stime nei confronti di Carlos Sainz, che in McLaren ha corso nel 2019 e nel 2020.

Sainz-McLaren, ritorno di fiamma? Ecco la verità

“Se avessimo un posto libero prenderemmo di nuovo in considerazione Carlos Sainz. Ma al momento abbiamo in squadra Lando e Oscar, che sono sotto contratto ancora per diversi anni. Ma se per qualche motivo la situazione dovesse cambiare e se Carlos fosse disponibile, io ho il suo numero di telefono in rubrica“.

Un attestato di stima a tutto tondo, mentre Brown boccia senza appello un possibile approdo di Hamilton nel team di Woking: “Lewis? Non è così semplice, perché ci sono molte dinamiche che entrano in gioco in una situazione del genere. Non sono molte le volte in cui si ha la possibilità di avere un atleta del genere in squadra ma allo stesso tempo, Carlos è stato incredibile con noi… Un buon amico e un grande pilota“. Più chiaro di così…