Camarda sarà il titolare del mio attacco: Milan, ecco il nuovo tecnico | Ha le idee chiarissime

Arriva la clamorosa decisione sul nuovo tecnico rossonero, che ha già le idee ben chiare: al centro del suo attacco ci sarà il giovane gioiello classe 2008.

La stagione del Milan non è stata positiva. Mai in lotta per lo scudetto, eliminato ai playoff di Champions League e perennemente in discussione dal punto di vista del gioco. Situazione che ha mandato su tutte le furie i tifosi, i quali hanno perennemente contestato squadra e società, e che sta portando quest’ultima a prendere varie decisioni importanti per il futuro.

Nello specifico, il club milanese cambierà tanto a livello di rosa, dove diversi elementi chiave potranno fare le valigie, ma non è tutto. Anche in panchina con tutta probabilità assisteremo ad una nuova rivoluzione. Nonostante negli ultimi giorni, dopo il raggiungimento della finale di Coppa Italia, si è tornati a parlare di una possibile conferma di Conceicao, ad oggi un altro nome di livello sembra essere diventato il candidato numero uno.

Si tratta di un tecnico esperto e in grado di portare subito tante cose nuove in quel di Milanello, e che ha già le idee ben chiare, tanto che avrebbe già individuato il nome giusto per il suo attacco, ovvero il giovane gioiellino Francesco Camarda. Vediamo però qual è il tecnico in questione.

Il nuovo allenatore rossonero

Da Conte ad Allegri, passando per i vari De Zerbi e Sarri. Diversi sono i nomi che potrebbero approdare sulla prestigiosa panchina milanista. Nelle ultime ore però se ne sta facendo avanti un altro di grande livello.

Stiamo parlando di Gian Piero Gasperini, che a quanto pare è pronto a lasciare l’Atalanta dopo diversi anni, e di concedersi subito una nuova grande esperienza di alto livello nella sua carriera. Un nome che da un certo punto di vista scalda gli animi dei tifosi milanisti, ma anche quelli dei giovani talenti del Diavolo.

Camarda sarà il titolarissimo del suo Milan

Non è affatto un mistero che Gasp lavora alla grande con i giovani, ed è per questo motivo che con lui sulla panchina del Milan, diversi talenti della compagine rossonera potrebbero spiccare il volo.

Su tutti Francesco Camarda, a cui verrebbero date tante occasioni, fino a che non andrebbe quasi a prendersi il posto fisso da titolare.