Vengo in Italia, faccio un anno e mi ritiro: Vardy ha accettato | Le sue magliette andranno a ruba

Jamie Vardy ha comunicato ufficialmente che lascerà il Leicester a fine stagione. Si aprono le porte della Serie A per l’attaccante inglese.

Si chiude un’era per il calcio britannico, Jamie Vardy e il Leicester si separeranno alla fine della stagione. Dopo ben 13 stagioni il percorso dell’attaccante classe ’87 con le Foxes è terminato. La punta ha comunicato con un video la decisione di lasciare il club dove ha militato per oltre un decennio.

Il suo è stato uno dei volti più iconici dell’impresa del Leicester nel 2016. La squadra inglese, all’epoca allenata da Claudio Ranieri, contro ogni pronostico si aggiudicò il titolo della Premier League. Cinque stagioni più tardi è arrivata anche la vittoria della prima FA Cup per le Foxes.

Ed il centravanti è sempre stato un simbolo della squadra britannica, dall’ascesa al successo in Premier fino alla promozione dalla Championship della scorsa stagione. Il ritorno in Premier League è durato un solo anno però per il Leicester, che oltre al massimo campionato inglese perde anche il suo simbolo dopo la retrocessione ufficiale.

Le presenze con la maglia delle Foxes sono 496 per il centravanti nato a Sheffield, che ha collezionato 198 reti con il Leicester. Numeri che lo fanno entrare di diritto nella storia del club, è terzo nella classifica all time di gol e presenze col club britannico.

Ultimo tango in Serie A per Vardy

Con un video ufficiale l’attaccante ha annunciato il suo addio al Leicester, ma non al mondo del calcio. E tra le tante ipotesi per il suo futuro spunta anche la suggestione Serie A, ma non solo.

L’attaccante ha svelato la sua voglia di continuare a giocare e fare gol. Nell’ultima stagione in Premier League ha timbrato il cartellino in sette occasioni.

Vardy pronto a sbarcare in Italia

L’esperto attaccante inglese potrebbe essere un nuovo colpo ad effetto per il Como di Cesc Fabregas. Il suo arrivo in Serie A sarebbe tanto suggestivo quanto una spiccata operazione di marketing per i lariani, che a gennaio hanno portato in Italia anche Dele Alli.

Altre suggestioni da non sottovalutare nelle prossime settimane portano a guardare in Serie B. Piazze calorose come Palermo o Bari sembrano perfette per l’attaccante britannico.