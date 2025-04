La Champions del 2014 e la finale di Euro 2021: oggi ha un nuovo impiego | Lavora nei supermercati

Dopo una carriera ricca di successi, la sua vita è cambiata in maniera a dir poco radicale: oggi lavora nei supermercati. Vediamo però di chi stiamo parlando.

Nel mondo del calcio, non è raro che giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti decidano di cambiare carriera una volta conclusa la loro esperienza nel settore sportivo. Dopo anni di impegno nel calcio professionistico, tanti di loro decidono di proseguire con il pallone, magari cambiando ruolo o diventando commentatori televisivi. Molti invece scelgono di reinventarsi in nuovi ambiti.

Alcuni ex calciatori intraprendono percorsi imprenditoriali, aprendo ristoranti, negozi o fondando startup. Altri invece, non arrivando a fine mese, sono costretti a fare dei lavori più umili. Tanti sono gli esempi da questo punto di vista. Uno dei più recenti riguarda ad esempio Jeremy Mathieu, ex difensore francese che ha giocato anche nel Barcellona, e che qualche tempo fa è stato visto lavorare come commesso in un negozio di articoli sportivi.

La stessa sorte è toccata poi ad un altro grande protagonista del calcio mondiale degli scorsi anni. Questo infatti è passato dalla Champions del 2014 e la finale di Euro 2021, all’impiego nei supermercati. Attenzione però, perché non tutto è come sembra.

Un’icona del calcio mondiale

Oltre a calciatori, allenatori e dirigenti, nel mondo del calcio hanno sempre grande risonanza gli arbitri. Quando questi riescono a mantenere un certo standard qualitativo di gare arbitrate infatti accolgono grandi consensi.

Uno dei direttori di gara più famosi degli ultimi anni è senza dubbio Bjorn Kuipers. L’olandese ha diretto tantissime gare importanti degli ultimi anni. Su tutte spiccano la finale di Champions League del 2014 giocata tra Real Madrid e Atletico Madrid, e vinta dai Blancos, e quella di Euro 2021 che noi italiani ricorderemo benissimo.

Dopo il calcio lavora con i supermercati

Il direttore di gara olandese ha appeso il fischietto al chiodo nel 2014, e da allora ha deciso di dedicarsi a ben altro nella vita, ovvero al mondo dei supermercati. Attenzione però, non come semplice commesso o operaio, bensì come imprenditore.

Kuipers infatti ha ereditato una catena di supermercati, che sta ingrandendo sempre di più negli ultimi anni, tanto da aver acquisito un patrimonio davvero molto importante, che supera di parecchio i 10 milioni di euro.