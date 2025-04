Ha chiesto 5 volte il suo stipendio attuale: cataclisma a Trigoria | Ghisolfi lo manda via a calci

Scoppia il caos in casa romanista: un titolare ha chiesto un aumento dello stipendio troppo alto, e adesso il ds Ghisolfi è deciso a metterlo alla porta.

La Roma ha vissuto una stagione a due facce. Dopo un inizio horror, che ha visto due esoneri, quello di Daniele De Rossi prima e quello di Ivan Juric poi, la squadra capitolina è riuscita a rialzare la testa, rimettendosi in carreggiata, fino ad arrivare ad oggi, dove può addirittura sognare di andare in Champions League.

E’ ovvio però che, nonostante ora le cose vadano alla grande, qualche sbaglio è stato fatto. Di conseguenza la società si è messa al lavoro fin da subito per non ripetere gli stessi errori, e sta valutando varie situazioni. Una di queste riguarda di sicuro il mercato, dove la prossima estate ci sarà un gran da fare.

Allo stesso modo poi la società della famiglia Friedkin si muove anche sul fronte dei rinnovi di contratto. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivate delle notizie poco confortanti in quel di Trigoria. Un titolarissimo infatti avrebbe chiesto un aumento dello stipendio ben 5 volte superiore a quello attuale. Una situazione incredibile dunque, che ha mandato su tutte le furie il ds Ghisolfi.

Richieste eccessive del calciatore giallorosso

Come detto in precedenza il club capitolino è al lavoro per rinnovare diversi contratti. Tra questi c’è di sicuro quello di Mile Svilar. Il portiere serbo da oltre un anno offre grandi prestazioni, e si è meritato di sicuro la chance di prolungare l’accordo a cifre diverse.

Tuttavia ad oggi le richieste dell’estremo difensore sono sembrate alquanto eccessive alla società capitolina. Svilar infatti avrebbe comunicato di voler percepire un ingaggio di ben 4 mln di euro a stagione, rispetto a quello di 800mila euro attuale. Una somma dunque 5 volte superiore a quella che percepisce oggi.

Ghisolfi cerca la soluzione all’enigma

Nonostante le richieste eccessive del giocatore, la Roma ha tutta l’intenzione di chiudere l’affare, e per questa ragione il ds Ghisolfi lavora per andare incontro al giocatore.

Secondo quanto riportato da TMW nei giorni scorsi infatti è possibile che le due parti giungano ad un’intesa sulla base di 3 milioni di euro annui.