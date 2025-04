CORSA CHAMPIONS: sono due le favorite assolute in Serie A | Hanno la spinta del ‘nuovo Papa’

Il finale di campionato si intreccia con l’elezione del nuovo Papa che avverrà entro il mese di maggio. E spunta un clamoroso retroscena

La Serie A è giunta alla stretta finale. Mancano appena cinque giornate al termine di un campionato che deve ancora esprimere tutti i suoi verdetti, dallo scudetto alla retrocessione passando per la qualificazione alle prossime coppe europee.

E la corsa più avvincente e seguita è forse proprio quella per centrare i posti nelle competizioni internazionali: dalla 4/a all’8/a posizione troviamo cinque squadre raccolte in appena quattro punti con un sogno in testa chiamato Champions League.

Tifosi ed appassionati studiano il calendario che da qui alla fine ha in programma alcuni decisivi scontri diretti. La classifica in questo momento è decisamente corta: dal Bologna quarto con 60 punti fino alla Fiorentina ottava con con 56, i distacchi sono davvero minimi.

Il posto più ambito è ovviamente il quarto, quello che garantisce la qualificazione alla prossima Champions League con tutti i benefici effetti del caso sia sulle ambizioni che sui bilanci di qualsiasi società.

Champions League, è una lotta serrata tra cinque squadre: ecco le favorite

Mischiando ovviamente con un tono leggero e scherzoso il sacro con il profano, il destino vuole che lo sprint finale di campionato si intrecci con un evento che tiene tutto il mondo con il fiato sospeso, l’elezione del nuovo Papa.

Proprio durante la prima decade di maggio i 138 cardinali elettori si chiuderanno in Conclave per nominare l’erede di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile scorso. In questi giorni quotidiani e tv snocciolano i nomi dei potenziali favoriti a salire sul soglio pontificio.

Champions, il nuovo Papa è giallorosso? Ecco la verità

Tra i cosiddetti papabili viene citato spesso uno dei cardinali più noti all’interno della Chiesa, il presidente della CEI Matteo Zuppi. In questi anni anni Zuppi è stato tra i più fedeli e ascoltati consiglieri di Papa Bergoglio e la sua candidatura è considerata molto autorevole.

Passando al profano, di lui è nota una certa simpatia per la Roma, maturata negli anni in cui esercitò la funzione di vicario parrocchiale della basilica di Santa Maria in Trastevere. Una predilezione a cui si è aggiunta quella per il Bologna, nel periodo in cui fu arcivescovo del capoluogo emiliano. Tanto che nel 2024, con i felsinei di Thiago Motta in piena corsa per il quarto posto, dichiarò: “Il Bologna in Champions sarebbe bellissimo“. Giallorossi e rossoblù possono dunque contare sul sostegno spirituale del possibile nuovo Papa.