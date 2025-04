Comunicazione via e-mail per Norris: deve cambiare tuta | La McLaren ha ufficializzato tutto

Comunicazione improvvisa per Lando Norris, il pilota britannico deve cambiare la tuta. L’ufficialità è già arrivata.

Novità ufficiale a sorpresa per Lando Norris in casa McLaren. Il pilota classe ’99 ha iniziato alla grande la stagione 2025 in Formula 1. Sua è stata la prima vittoria dell’anno, dopo una gara dominata nel Gran Premio d’Australia. Il britannico ha poi raccolto due secondi posti, alle spalle del compagno Oscar Piastri e del campione mondiale in carica Max Verstappen.

Norris è al momento secondo nella classifica generale, a dieci punti da Piastri, in un dominio generale delle McLaren fin qui. A tallonarlo c’è però Max Verstappen, appena due lunghezze alle sue spalle. L’ultima prestazione del britannico ha gettato però nuove ombre sul suo rendimento.

Il quarto posto arrivato in Arabia Saudita rappresenta la peggiore prestazione stagionale fin qui ed ora il britannico è chiamato a riconquistare almeno il podio nella prossima tappa del Mondiale. A Miami il giovane pilota vorrà tornare a fare la voce grossa e puntare ai primi posti già dalle qualifiche.

Chi ha voglia di fare ancora meglio è invece Charles Leclerc che in Arabia Saudita ha trovato il primo podio della nuova stagione. Il francese ha preceduto proprio Lando Norris al traguardo nell’ultima tappa del Mondiale F1

Rivoluzione Norris, annuncio ufficiale McLaren

In attesa di capire che tipo di risposte darà Norris nel circuito statunitense di Miami, la McLaren ha comunicato in via ufficiale un cambiamento importante in vista del prossimo futuro.

I piloti della casa britannica a partire dalla prossima stagione cambieranno infatti le loro tute. Ecco l’importante modifica nei dettagli.

Nuova tuta per la McLaren

La scuderia britannica ha ufficializzato il cambio sponsor sulle tute in vista della prossima stagione di Formula 1. La McLaren ha chiuso una partnership con la Puma, che diventerà di fatto la principale sponsorizzazione tecnica del team britannico. La novità potrebbe coinvolgere tutto il merchandising della McLaren

Arriva dunque la separazione dalla Castore, con cui la McLaren aveva un accordo sottoscritto fino al 2027. L’azienda britannica a sua volta, secondo le ultime indiscrezioni degli esperti del settore, sembra pronta a legarsi a stretto giro di posta alla scuderia Haas.