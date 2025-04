ULTIM’ORA INTER-MILAN: arriva una lunga squalifica | Prova TV schiacciante

Clamorose novità giunte a qualche giorno di distanza dalla super sfida di Coppa Italia: è in arrivo una lunga squalifica tramite la prova TV.

Nonostante la grande stagione che sta disputando, l’Inter quest’anno ha avuto un problema importante, vale a dire quello dei derby. Tra campionato, Supercoppa italiana e Coppa Italia, la Beneamata non è riuscita a vincerne nemmeno uno. L’ultimo giocato qualche giorno fa è stato una vera e propria debacle per i nerazzurri, sconfitti con un netto 3-0 dal Diavolo.

Un risultato che dunque spegne i sogni di Triplete per i meneghini, e che certifica il fatto che la squadra di Sergio Conceicao sia una vera e propria bestia nera quest’anno per mister Simone Inzaghi. Al contrario però sul fronte milanista questa è l’occasione per provare a salvare, almeno in minima parte, la stagione. Vincere la coppa nazionale, dopo la Coppa Italia, garantirebbe il secondo trofeo del 2025, e porterebbe la qualificazione diretta in Europa League.

A qualche giorno di distanza dalla fine della partita però le polemiche su alcuni episodi non si sono calmate. E in particolar modo su uno di questi, che in pochi hanno notato, che nelle scorse ore è arrivata la decisione su una lunga squalifica inflitta ad un calciatore. E’ dovuta intervenire addirittura la Prova TV.

Un episodio increscioso

Come al solito nel corso dei derby le polemiche non mancano mai, e ovviamente anche in questo caso ce ne sono state diverse. Uno di questi però ha sancito più caos del previsto.

Nello specifico, Mike Maignan nel corso della sfida, quando è andato a recuperare un pallone per battere una rimessa dal fondo, ha spinto un raccattapalle che opponeva resistenza e non voleva restituirgli la sfera. Un caso simile a quello visto in Champions League con il Bayern, con protagonista sempre un ragazzo nerazzurro. Una situazione che ha fatto storcere il naso a tutti i tifosi interisti, che addirittura hanno richiesto una squalifica ai danni del portiere milanista.

Video schiacciante

Il popolo di fede nerazzurra ha chiesto addirittura l’intervento della Prova TV per punire l’estremo difensore transalpino, visto che il video di quanto ha fatto è schiacciante.

Detto ciò appare impossibile che Maignan venga punito con una squalifica dopo quanto fatto. Niente da fare dunque per i tifosi interisti che gridavano allo scandalo.