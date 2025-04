RIVOLUZIONE AI MONDIALI: la FIFA cambia tutto | Italia qualificata d’ufficio

L’Italia del calcio può esultare: grazie a una nuova norme della FIFA la qualificazione ai mondiali non sarà più un ostacolo insormontabile

Luciano Spalletti sta già pensando al modo in cui disinnescare la furia agonistica della Norvegia, vale a dire l’ostacolo più difficile da superare sulla strada della qualificazione ai Mondiali del 2026. La sfida in programma il prossimo 6 giugno ad Oslo si preannuncia in tal senso già decisiva.

La Nazionale italiana dopo aver saltato due edizioni consecutive della massima competizione iridata non può permettersi di centrare uno storico, catastrofico tris. L’ex allenatore di Roma e Napoli e gli stessi calciatori ne sono pienamente consapevoli.

Il girone di qualificazione è comunque ampiamente alla portata dell’Italia che ha tutte le carte in regola per centrare il passaporto per i Mondiali del 2026 che com’è noto si svolgeranno nel continente americano.

Nel frattempo arriva una notizia che non può non far piacere a tutti i tifosi italiani e allo stesso commissario tecnico azzurro. A partire dalle prossime edizioni non sarà più un problema accedere alla fase finale del campionato del mondo di calcio.

Mondiali, addio alle qualificazioni: l’Italia esulta

La FIFA infatti è pronta a rimodulare il format e la struttura della Coppa del Mondo, una rivoluzione regolamentare destinata a favorire soprattutto le Nazionali più importanti e blasonate, Italia compresa.

Quello che è stato l’autentico tallone d’Achille degli azzurri negli ultimi dieci anni sarà solo un pessimo ricordo da cancellare. Andiamo a scoprire i dettagli di una notizia che è stata accolta con malcelata soddisfazione ai piani alti della Federcalcio italiana.

Mondiali, Spalletti se la ride: azzurri già qualificati

Inizia a trapelare l’indiscrezione, per ora non smentita dai diretti interessati, della nascita imminente del Mondiale a 64 squadre rispetto alle attuali 48. La prima edizione della kermesse così allargata dovrebbe andare in scena nel 2034, dunque tra nove anni. Ad organizzarlo dovrebbe essere l’Arabia Saudita, come dichiarato all’agenzia Reuters dal principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.

“Siamo pronti, o lo saremo se Dio vuole. Se questa sarà la decisione della FIFA e se riterrà che sia una buona decisione per tutti, allora saremo più che felici di realizzarla“, le parole inequivocabili del Principe. A questo punto non resta che attendere le decisioni che la FIFA dovrà prendere nei prossimi mesi. Tutto è nelle mani del presidente Gianni Infantino.