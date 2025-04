I ladri sfondano la porta: furto nella casa del calciatore | Gli hanno portato via la cosa più preziosa

Un nuovo dramma scuote il mondo del calcio dalle fondamenta. Furto in casa del calciatore, i ladri portano via la cosa più preziosa.

La piaga dei furti ai danni dei calciatori non smette di affliggere i professionisti negli ultimi tempi. Auto, orologi e preziosi e spesso intere case svaligiate dopo esser state profanate. Due anni fa fece scalpore quanto accaduto a Paul Pogba.

Il centrocampista, all’epoca in forza al Manchester United, denunciò di aver subito una rapina in casa mentre era in campo all’Old Trafford. Il calciatore francese pubblicò un duro post in cui accusava i malviventi, ponendo l’accento sul fatto che nell’abitazione erano presenti i propri figli.

Più di recente un fatto increscioso ha coinvolto David Neres, uno degli ultimi arrivati in casa Napoli. Il brasiliano dopo aver giocato contro il Parma è stato vittima di un furto a mano armata. I malviventi nei pressi dello stadio lo hanno aggredito portandogli via un orologio dal valore di circa centomila euro.

Impossibile non ricordare anche quanto accaduto ad una vera e propria icona del calcio italiano, che risponde al nome di Roberto Baggio. L’ex attaccante ha vissuto un vero e proprio incubo tra le mura domestiche, venendo sequestrato e picchiato da sei rapinatori la scorsa estate.

Drammatico furto nella casa del calciatore

L’attualità della cronaca ci porta oggi a raccontare con apprensione quanto accaduto di recente in Ecuador. Il paese sudamericano è afflitto dal dramma delle bande criminali che controllano ampie zone del paese, e che non risparmiano anche noti calciatori.

In particolare è stato colpito il difensore classe ’98 Jackson Rodriguez, che milita nell’Emelec. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nel suo appartamento nelle prime ore dell’alba.

Tragedia in Ecuador, sequestrata la famiglia

Come denunciato dalle autorità locali i malviventi hanno rubato denaro ed oggetti preziosi nella disponibilità del calciatore, ma non solo. I ladri hanno anche prelevato la moglie ed il figlio del difensore, con un doppio sequestro di persona che mette i brividi.

Ora Jackson Rodriguez è sotto protezione della Polizia ma tutto il mondo del calcio è sconvolto dalla vicenda. Si attendono con ansia aggiornamenti dall’Ecuador sulla triste vicenda che ha coinvolto il calciatore.