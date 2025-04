È il profilo ideale per rinascere: De Zerbi torna in Premier League | Addio immediato al Marsiglia

Roberto De Zerbi torna a sorpresa in Premier League dopo un solo anno al Marsiglia. La big ha scelto lui per tornare ai piani alti.

È tra i volti più giovani del calcio italiano che avanza in Europa, Roberto De Zerbi sta facendo parlare molto di sé anche alla prima stagione in Ligue 1. L’ex Sassuolo dopo l’esperienza allo Shaktar Donetsk è sbarcato in Premier League, approdando al Brighton nella stagione 2022-23.

In due anni il tecnico italiano ha scritto la storia del club biancoblu, centrando per la prima volta nella storia la qualificazione all’Europa League con i Seagulls. Una volta separato dal club britannico il suo nome è stato accostato a diverse panchine blasonate, compreso il Milan per il post Pioli.

Alla fine il tecnico classe ’79 si è legato al Marsiglia, che tra alti e bassi sta conducendo verso la qualificazione alla prossima Champions League. Le sue squadre hanno sempre avuto uno stile di gioco ben definito, basato sul possesso palla e sulla proiezione offensiva.

Ai tempi dell’esplosione dell’allenatore nel Brighton non sono mancati paragoni anche con sua maestà Pep Guardiola. E proprio in Premier League c’è una big sprofondata in classifica che potrebbe mettere nel mirino proprio il tecnico italiano in vista dei prossimi mesi.

De Zerbi torna in Premier, occhio alla big

La classifica della Premier League ha riservato tante sorprese fino a questo momento della stagione. Il Liverpool è da tempo in vetta da solo, mentre balza agli occhi la presenza del Nottingham a ridosso del podio.

Ben lontano dalle posizioni di vertice si trova il Manchester United, relegato alla quattordicesima posizione con solo 38 punti dopo 33 giornate. Ancora peggio va al Tottenham, a meno una lunghezza dai Red Devils e sedicesimo in classifica.

Rivoluzione Tottenham, De Zerbi nel radar

Entrambe le squadre hanno ancora la chance di salvare la stagione tramite l’Europa League. Nelle semifinali lo United affronterà lo scoglio Athletic Club, mentre gli Spurs dovranno vedersela con la sorpresa Bodo-Glimt.

I londinesi, anche qualora dovessero vincere la seconda competizione europea, sembrano aver già deciso di separarsi da Ange Postecoglou in vista della prossima stagione. E chissà se il radar del Tottenham non si incroci con il futuro di De Zerbi già nelle prossime settimane.