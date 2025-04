DISASTRO BALOTELLI: 1 milione di multa dalla società | È tutto scritto nel contratto

Mario Balotelli costretto a pagare 1 milione di euro di multa alla società che ne detiene il cartellino. Era tutto scritto sul contratto.

La nuova esperienza di Mario Balotelli in Serie A è stata decisamente al di sotto delle aspettative in questa stagione. L’attaccante classe ’90 è tornato a giocare nella massima serie italiana da svincolato, nell’ottobre dell’anno scorso.

Per Super Mario si tratta della quarta maglia indossata in Serie A, dopo le esperienze con l’Inter, il Milan ed il Brescia. Al Genoa però le cose non sono andate per il verso giusto per il centravanti, ex enfant prodige del calcio italiano.

Riavvolgendo il nastro della carriera dell’attaccante non si può non partire dalla sponda nerazzurra di Milano. A far esordire il giovane Balotelli con la prima squadra dell’Inter ci pensò Roberto Mancini, allenatore che il centrvanti ritroverà poi in panchina con la maglia del Manchester City.

A proposito di tecnici, il centravanti 34enne è arrivato al Genoa quando in panchina sedeva Alberto Gilardino, poi esonerato in favore di Patrick Vieira. I rapporti tra Balo e l’ex centrocampista non sono mai stati idilliaci e, dopo alcune brevi apparizioni in rossoblù, Super Mario non ha più visto il campo fin qui.

1 milione di multa per Balotelli

Durante il calciomercato di gennaio si sono fatte insistenti le voci di un possibile addio tra Mario Balotelli ed il Genoa, addio che però non si è consumato. Alla soglia dei 35 anni il suo futuro resta un grande punto di domanda dopo che con il Grifone ha raccolto appena sei presenze.

Il contratto con i rossoblù scadrà a fine giugno 2025 e c’è grande incertezza sulla prossima destinazione del centravanti classe ’90. Sul tema dei contratti ha fatto molto discutere un dettaglio sottoscritto nel contratto dell’attaccante con il Liverpool.

Clausola anti rosso per Balotelli

Mario Balotelli approdò al Liverpool dopo una stagione e mezza da protagonista al Milan. L’attaccante nato a Palermo in rossonero siglò 14 reti nella stagione 2013-14, suo personale record in Serie A.

Al momento della firma del contratto con i Reds venne inserita una particolare clausola anti espulsioni. La squadra inglese inserì un bonus da 1 milione di euro da versare all’attaccante nel caso in cui non fossero arrivate tre espulsioni per comportanti violenti o offensivi.