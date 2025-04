Assegno da soli 20 milioni: il nuovo Cruyff in Serie A | Contratto di 5 anni

La Serie A sta per accogliere in estate un nuovo fuoriclasse, che a tanti ricorda addirittura un certo Cruyff. Arriva per soli 20 milioni di euro.

Siamo ormai giunti alle battute finali del campionato di Serie A. In questi ultimi turni di campionato le squadre si giocano tutto. Alcune squadre si stanno giocando la permanenza in massima serie. Altre invece l’Europa, dove la lotta è molto accesa, e si protrarrà fino alla fine. Lo stesso discorso vale per la corsa allo scudetto, dove Inter e Napoli si daranno filo da torcere fino alla fine.

Mentre come detto le squadre si daranno filo da torcere sul campo, le società hanno già iniziato a lavorare sul prossimo mercato estivo, che aprirà i battenti a breve. I nomi accostati alla Serie A sono tanti, e molti di questi di grande calibro. Non mancano comunque i giovani talenti in orbita italiana.

Tra questi ce n’è uno in particolare che sta già facendo stropicciare gli occhi ai tifosi e gli addetti ai lavori. Si tratta di un giocatore che è stato addirittura accostato a Cruyff, e che si appresta a sbarcare nel bel paese per soli 20 milioni di euro ed un contratto di 5 anni. Vediamo però di chi stiamo parlando.

Il nuovo Cruyff in Serie A

Sono tanti i giovani talenti che si stanno mettendo in mostra nella stagione in corso in giro per l’Europa. Uno di questi è senza dubbio Sem Steijn, classe 2001 olandese che con la maglia del Twente ha segnato più di 20 gol, nonostante non sia un centravanti vero.

Infatti il suo ruolo naturale è quello di trequartista, simile a quello che ricopriva dunque il grande Cruyff, sebbene i paragoni vanno limitati per campioni del genere. Detto ciò, è proprio su di lui che si sono accese le sirene della Serie A.

Due club spingono per il suo acquisto

Al momento in Serie A Inter e Roma sono forti sulle sue tracce, anche se la concorrenza, pure dall’estero, è abbastanza pesante.

Allo stesso tempo però c’è da dire che il prezzo del cartellino è abbastanza ridotto, e con circa 20 milioni di euro la trattativa si potrebbe chiudere. Salvo aste, che non sono affatto da escludere visto quanto di buono ha fatto il ragazzo.