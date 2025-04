Ti ho già trovato una sistemazione: Marotta sfratta Taremi | Resta in Serie A per 5 milioni

Il rendimento di Mehdi Taremi all’Inter è stato ben al di sotto delle aspettative. Marotta pronto a venderlo in Serie A.

L’Inter di Simone Inzaghi ha abbandonato il sogno Triplete dopo esser stata eliminata dal Milan nelle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri hanno perso per 3-0 la sfida di ritorno, dopo che l’andata si era chiusa sul punteggio di 1-1. Sale così a cinque la striscia di derby senza vittorie per la Beneamata, che ora resta in corsa per lo Scudetto e le semifinali di Champions League.

Anche nella vetrina del derby di Coppa è arrivata una prova insufficiente per Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano non è riuscito ad incidere contro la squadra guidata da Sergio Conceicao, che lo ha allenato al Porto. L’attaccante classe ’92 sembra un lontano parente del calciatore apprezzato nella Primeira Liga portoghese ed in numeri sono lì a testimoniarlo.

Nella sua prima stagione all’Inter l’attaccante ha trovato solo per tre volte la via della rete, a fronte di 37 presenze in nerazzurro. Un rendimento sottotono che potrebbe spingere Giuseppe Marotta verso la cessione nell’imminente finestra di calciomercato estivo.

Il trentaduenne ha il contratto in scadenza con l’Inter nel giugno del 2027 ma le strade tra Taremi e la squadra guidata da Simone Inzaghi sembrano pronte a separarsi prima del previsto.

Marotta scarica Taremi, resta in Serie A

Nella prossima sessione estiva di calciomercato possiamo assistere ad un vero e proprio valzer delle punte in Serie A. Anche l’iraniano, che è arrivato lo scorso anno all’Inter a parametro zero, potrebbe cambiare casacca dopo dodici mesi in nerazzurro.

Il futuro dell’ex Porto potrebbe essere strettamente legato a quello di un attaccante che ha avuto un rendimento diametralmente opposto in questa stagione. Fari puntati su Moise Kean, trascinatore assoluto della Fiorentina di Palladino.

Taremi ancora in Serie A, effetto domino

L’attaccante in viola è rinato, dopo una stagione sottotono nella Juventus. Il classe 2000 lo scorso anno aveva chiuso con zero gol in bianconero. Alla sua prima stagione alla Fiorentina il centravanti ha già collezionato 23 gol nelle varie competizioni.

Non è escluso che la società toscana, dopo averlo pagato circa 18 milioni, lo ceda in estate per totalizzare una plusvalenza importante. In tal caso Daniele Pradè potrebbe fiondarsi su Taremi, che Marotta potrebbe lasciar andare per 5 milioni di euro.