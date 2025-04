Si sono abbracciati nel paddock: Marquez-Rossi, tutto chiarito | Lo spagnolo ha fatto mea culpa

Marc Marquez ricuce lo strappo con Valentino Rossi, chiarendo una volte per tutte la verità sui dissidi col vecchio rivale.

Da amici a rivali, fino allo strappo totale che ha sancito uno dei più importanti dualismi nella storia della Moto GP. Valentino Rossi e Marc Marquez hanno costruito una tra le più iconiche rivalità del Motomondiale, che ha avuto impatto anche sulle tifoserie, creando opposte fazioni.

Correva l’anno 2013 quando il pilota spagnolo compì il grande salto nella classe regina del motociclismo. Marc Marquez frantumò record importanti nel suo primo anno di Moto GP. Diventò il più giovane pilota a conquistare una pole ed una vittoria nel Motomondiale. Quell’anno si chiuse con il primo Mondiale conquistato nella massima categoria per il classe ’93.

Lo spagnolo, di quattordici anni più giovane del Dottore, aveva da sempre ammesso di ispirarsi al pilota italiano che lo accolse sotto la sua ala protettiva nelle prime fasi di convivenza in pista. Lo stesso Rossi designò l’allora astro nascente iberico come suo naturale erede.

Ma l’episodio più esplosivo tra i due avvenne durante durante la disputa del Gran Premio di Malesia nel 2015. Il pilota italiano era in corsa per aggiudicarsi il decimo mondiale della sua carriera e nella penultima tappa del Motomondiale diede vita ad un duello da brividi con Marquez.

Marquez fa mea culpa, annuncio a sorpresa

Dopo vari e reciproci sorpassi Valentino Rossi e Marquez diedero vita ad un corpo a corpo che finì con la caduta dello spagnolo in pista. Per l’italiano arrivò una sanzione da scontare nell’ultima gara, che diventò decisiva nella vittoria finale del Mondiale da parte di Jorge Lorenzo.

Scintille e ruggini mai sopite, nonostante il ritiro dalle scene del Dottore, datato 2021. In questa edizione del Motomondiale Marquez è tornato dominante, con il solo Pecco Bagnaia che sembra in grado di tenergli testa.

Marcia indietro Marquez

Durante la conferenza stampa prima della tappa spagnola del Motomondiale, Marc Marquez ha toccato diversi temi interessanti. Lo spagnolo ha ammesso di sentirsi in forma come nel 2019, quando arrivò l’ultimo trionfo del Mondiale in carriera.

Marquez ha affrontato anche il tema delle rivalità in pista: “Penso che il titolo ce lo giocheremo io e Bagnaia. Non gestisco più le rivalità come quando avevo 20 anni. In pista si, ma fuori non c’è bisogno di scatenare guerre.”