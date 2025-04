“Qui no!”: Cacciato dallo spogliatoio per colpa di Baggio | Un rapporto logorato per sempre

Emerge un episodio singolare che ha per protagonista Roberto Baggio. Cacciato dallo spogliatoio per colpa del Divin Codino.

Più che un protagonista, Roberto Baggio è un simbolo del calcio italiano, universalmente riconosciuto come uno dei migliori numeri 10 della storia del calcio. La sua carriera è costellata di successi, ma anche di grandi delusioni, e lo ha visto vestire le maglie delle maggiori squadre italiane.

Oltre vent’anni di carriera che hanno lasciato profondamente il segno nella cultura (non solo) calcistica italiana, dai campi della provincia vicentina, fino al ritiro con la maglia del Brescia. In mezzo una carriera da fuoriclasse puro, dall’esplosione alla Fiorentina, fino ai successi con la Juve ed il Milan. Senza dimenticare le parentesi di Bologna ed Inter.

L’apice della sua carriera è rappresentato dalla conquista del Pallone d’oro nella stagione 1993, quando militava nella Juventus. Il punto più doloroso è senza dubbio il calcio di rigore fallito contro il Brasile nella finale del Mondiale 1994. L’errore dagli undici metri a Pasadena è entrato di diritto nell’immaginario collettivo nazionale.

Tanti successi per il Divin Codino, ma anche tanti episodi negativi nella sua carriera. Il fantasista è stato fortemente condizionato dagli infortuni, in particolar modo quelli più gravi al ginocchio. Un vero e proprio calvario per il classe ’67, che però è sempre riuscito a tornare ad altissimi livelli.

Cacciato dallo spogliatoio per colpa di Baggio

Un carattere decisamente fuori dagli schemi ed un temperamento unico in campo. Dovunque abbia giocato Roberto Baggio si è imposto come leader e trascinatore dei suoi.

Non sono mancati dissidi con i tanti allenatori che lo hanno avuto a disposizione. A partire da Sven Goran Eriksson con la Fiorentina, passando per Sacchi, Marcello Lippi e Trapattoni.

Giornalista allontanato dallo spogliatoio Juve

Personalità unica nel calcio italiano, dentro e fuori dal campo. Ed unico era anche a suo modo il rapporto con gli addetti ai lavori, in questo caso con un noto volto del giornalismo sportivo italiano.

Al podcast Centrocampo, il giornalista Gianni Balzarini ha raccontato un particolare aneddoto che ha coinvolto Baggio. Il cronista lo stava seguendo per intervistarlo ed il calciatore ha risposto alle sue domande continuando a camminare verso gli spogliatoi. Balzarini ha poi raccontato di esser finito praticamente dentro lo spogliatoio della Juve, prima che un inserviente intervenisse a cacciarlo con un lapidario: “Qui no!“