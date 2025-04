Ormai non fa più paura a nessuno: Djokovic bullizzato dal ragazzino | Vuole farlo a pezzi

L’astro nascente del tennis mondiale sfida apertamente Novak Djokovic. Ecco l’annuncio che tira in ballo il campione serbo.

Continua la caccia al centesimo titolo in carriera per Novak Djokovic. Il tennista serbo, attualmente numero 5 nel ranking ATP, è alla ricerca anche della prima vittoria stagionale in un torneo sulla terra rossa. L’occasione per tagliare il traguardo dei cento titoli, in una carriera già leggendaria, si presenta a Madrid per il classe ’87.

L’ultimo titolo portato a casa dal campione serbo è stato lo storico Oro olimpico conquistato a Parigi contro Carlos Alcaraz. In seguito è arrivata la sconfitta a Miami, contro il ceco Mensik, uno dei più giovani protagonisti della nuova scena nel tennis mondiale.

Nella capitale spagnola Djokovic entrerà nel tabellone del torneo a partire dai trentaduesimi di finale e dal suo lato troverà nuovamente l’insidia Alcaraz. Il serbo vuole cancellare la delusione di Monte Carlo, dove è uscito al primo turno contro Tabilo, numero 35 nel ranking ATP.

Il serbo ha un rapporto speciale con il torneo di Madrid, avendo preso parte a dodici edizioni e avendone vinte 3. Dalla prima volta contro Rafa Nadal, era l’anno 2011, passando per il successo contro Andy Murray nel 2016 ed il trionfo nel 2019 contro il greco Tsistipas.

Guanto di sfida lanciato a Djokovic

Proprio da Madrid arriva l’annuncio di un giovane astro nascente del tennis, che ha messo nel mirino Nole Djokovic. La giovane stella ha le idee chiare sulla possibilità di incrociare un mostro sacro come il serbo, e non ne ha fatto un mistero.

Parliamo del brasiliano Joao Fonseca, classe 2006, che sta continuando ad impressionare tutti e bruciare tappe nella sua giovane carriera.

Ecco chi vuole sfidare Djokovic

Il diciottenne Joao Fonseca non si nasconde alla vigilia dell‘esordio nel torneo di Madrid. Il giovane brasiliano ha annunciato di voler sfidare Novak Djokovic appena possibile, o in Spagna o al Roland Garros.

Ecco le parole della giovane stellina sudamericana: ” Quando iniziamo i tornei Major dico sempre al mio allenatore: ‘Voglio affrontare Djokovic’ perché probabilmente è una delle ultime opportunità. Spero di poter giocare contro di lui, magari al primo o secondo turno del Roland Garros.”