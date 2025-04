CLAMOROSO MESSI: fermato dalla Polizia | Il video nascosto rivela tutto

Clamoroso quanto accaduto a Leo Messi. Il campione argentino fermato a sorpresa dalla Polizia, ecco il video nascosto.

Lionel Messi continua a fare magie in campo anche negli Stati Uniti. Il suo passaggio nell’Mls ha segnato un vero e proprio spartiacque nella storia recente dell’Inter Miami. Il club fondato e guidato da David Beckham ha acquistato il talento argentino nel 2023, dopo due stagioni nel PSG.

Dopo aver vinto tutto in Europa con il Barcellona la Pulce si è spostata a Parigi, prima della svolta Oltreoceano che lo ha portato a giocare in MLS. Nell’Inter Miami l’argentino è riuscito da subito a rispettare le aspettative della squadra e del pubblico statunitense.

Leo Messi è già il calciatore ad aver siglato più reti nella storia per la squadra guidata da Javier Mascherano in panchina. Attualmente in formazione militano altri nomi blasonati, come Sergio Busquets e Luis Suarez. Inoltre dopo l’arrivo del classe ’87 l’Inter Miami ha conquistato il primo trofeo della sua giovane storia, aggiudicandosi la League Cup del 2023.

Il fuoriclasse argentino, primatista di presenze e reti con la propria Nazionale, non perde il vizio di decidere le gare e le sorti della propria squadra anche negli USA. L’ultima Coppa vinta con l’Inter Miami lo consacra come calciatore ad aver vinto più trofei ufficiali nella storia del calcio, ben 46.

La Polizia blocca Messi, video clamoroso

Il fuoriclasse argentino fa sempre notizia, dentro e fuori dal campo. Leo Messi è senza dubbio uno dei volti più amati nella storia recente del calcio mondiale, ed il suo sbarco negli USA non ha fatto altro che aumentare il clamore dietro la sua figura pubblica.

L’otto volte Pallone d’oro non passa certo inosservato in una società che celebra la notorietà come quella statunitense. E a tal proposito sono diventate virali le immagini che coinvolgono la Polizia negli Stati Uniti.

Messi superstar, il siparietto col poliziotto

Neanche i poliziotti resistono alla tentazione di un selfie con il campione del mondo argentino. Il video fa ben capire quanto come la società statunitense sia completamente rapita dalla presenza di Leo Messi nel proprio campionato.

Le immagini dell’agente statunitense che ferma il fuoriclasse dell’Inter Miami hanno rapidamente fatto il giro del web.