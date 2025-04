Bryan Cristante aggredito: pugni al volto e panico | La Polizia evita il peggio

Momenti di terrore vissuti da Bryan Cristante, centrocampista della Roma. L’aggressione fa scattare l’intervento della Polizia.

Dopo tante esperienze, non solo in Italia, il centrocampista Bryan Cristante ha piantato le tende a Roma. Il classe ’95 è arrivato nella Capitale nel 2018. Attualmente il duttile calciatore è alla sua settima stagione consecutiva con la maglia giallorossa.

L’atleta friulano ha trovato la sua dimensione a Roma e nonostante l’avvicendamento in panchina di diversi allenatori negli ultimi anni, l’ex Milan è sempre sceso in campo con continuità. Anche in questa stagione, iniziata con Daniele De Rossi in panchina, passata brevemente per Juric e finita ora con Ranieri, il trentenne ha collezionato 31 presenze.

L’ultima apparizione in Nazionale è invece datata giugno 2024, quando l’Italia di Spalletti venne eliminata dalla Svizzera nei quarti di finale dell’Europeo. In azzurro il centrocampista ha vinto la competizione nel 2020, collezionando sei presenze agli ordini di Roberto Mancini.

La Roma di Claudio Ranieri è alla volata finale della stagione, ed il tecnico testaccino potrà contare sulle doti del centrocampista giallorosso, spesso utilizzato anche come arma in corso. I giallorossi sono ancora in corsa per un piazzamento europeo in queste ultime giornate di campionato.

Paura per Cristante, aggressione a Roma

Un episodio spiacevole ha avuto per protagonista il centrocampista della Roma in pieno centro città. Il calciatore è stato vittima di un tentativo di rapina in zona Monti, con due malviventi che a bordo di uno scooter hanno tentato di strappargli l’orologio.

Il centrocampista ha però reagito al tentativo di rapina, sferrando due pugni e danneggiando il casco del rapinatore. Non è di certo la prima volta che nei quartieri più agiati della Capitale si assiste ad episodi del genere.

Tentata rapina ai danni di Cristante

Il fatto di cronaca è avvenuto nell’estate del 2020 ed è stato lo stesso Bryan Cristante a ricostruire la dinamica dei fatti alle forze dell’ordine, già intervenute dopo il parapiglia scatenato dopo il tentativo di furto.

La coppia di malviventi è stata messa in fuga infatti dagli agenti di Polizia del Commissariato Prati, già in azione nella zona per prevenire questo tipo di rapine. Il centrocampista friulano ha in seguito sporto denuncia presso le autorità locali dopo aver difeso con veemenza il suo prezioso orologio.