A.Madrid-Vallecano 3-0: i Colchoneros blindano la zona Champions | Ora si inizia a parlare di futuro

A poche giornate dal termine della Liga l’Atletico Madrid supera con facilità il Rayo Vallecano. I Colchoneros blindano la zona Champions.

L’Atletico Madrid di Simeone rialza la testa in campionato, liquidando con un agile tre a zero il Rayo Vallecano nel derby di Madrid. I Colchoneros spazzano via le critiche dopo la sorprendente sconfitta arrivata in casa del Las Palmas e allungano in zona Champions League nella Liga.

Tutto facile per la squadra bianco rossa, che sblocca la sfida nel giro di una manciata di minuti. La rete che apre la gara la mette a segno il solito Sorloth, arrivato al tredicesimo centro stagionale in Liga. Il centravanti classe ’95 sfrutta al meglio un assist di Simeone.

Poco prima dell’intervallo l’Atletico Madrid trova la rete del raddoppio che regala tranquillità ai Colchoneros. Nuovamente di testa, grazie all’iniziativa del britannico Conor Gallagher, ben imbeccato da Rodrigo De Paul.

A sigillare il match per la squadra guidata dal Cholo Simeone ci ha pensato poi Julian Alvarez. L’attaccante arrivato dal Manchester City ha siglato la rete del definitivo tre a zero al minuto 77esimo dopo una deliziosa assistenza di Griezmann.

L’Atletico spazza via il Rayo, 3-0 al Metropolitano

Il centravanti argentino ha trovato la quindicesima marcatura in Liga, al suo primo anno nel campionato spagnolo. I tre punti consentono a Diego Simeone di dormire sonni più tranquilli nella corsa al piazzamento in Champions League.

I Colchoneros salgono a 66 punti a cinque giornate dal termine del campionato e consolidano la terza piazza della Liga. La distanza dal secondo posto occupato dal Real Madrid e la quarta piazza dell’Athletic Club sono equidistanti a sei punti di lunghezza.

Scatto Champions per l’Atletico Madrid

Ora l’Atletico Madrid può iniziare a pianificare con tranquillità la prossima stagione, grazie alla perentoria vittoria che ha spazzato via i dubbi sorti dopo la sconfitta arrivata a sorpresa contro il modesto Las Palmas, terzultimo in Liga.

Sconfitta indolore invece per il Rayo Vallecano, almeno per quel che concerne la classifica. La squadra di Vallecas occupa infatti una zona di assoluta tranquillità, stazionando all’undicesima posizione del campionato spagnolo con 41 punti.